﻿WLAN, Spielplatz, Barrierefreiheit: Rostock hat jetzt den modernsten Busbahnhof in MV

Rostock. Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD) hat am Mittwoch nach einjähriger Bauzeit den für rund drei Millionen Euro erweiterten und komplett modernisierten Zentralen Omnibusbahnhof (ZOB) in Rostock eröffnet. Der in die Jahre gekommene Bahnhof der Regionalbus Rostock GmbH (Rebus) wurde in den vergangenen zwölf Monaten barrierefrei gestaltet, begrünt und unter anderem mit einer neuen Lichtanlage, einem digitalen Informationssystem sowie mit kostenlosem WLAN und einem Spielplatz ausgestattet.

Rebus bietet von dem Knotenpunkt auf der Südseite des Rostocker Hauptbahnhofes zahlreiche Buslinien ins Rostocker Umland an. Gefördert wurde das Bauvorhaben vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung in Höhe von 1,8 Millionen Euro. Ab dem kommenden Montag wird der Bahnhof für den Verkehr geöffnet.

Am neuen Busbahnhof gibt es einen Spielplatz. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Wirtschaftsminister Meyer sprach von einem neuen Aushängeschild für Rostock: „Der Omnibusbahnhof ist für die Menschen in der Region, für die Touristen und ankommende Gäste im Fernverkehr das Tor zu unserem Land und somit eine besonders wichtige Visitenkarte für Mecklenburg-Vorpommern.“

„Unsere wichtigsten Kriterien beim Bau des Busbahnhofs waren die Barrierefreiheit, Umwelt und die Aufenthaltsqualität für die Gäste“, ergänzte Thomas Nienkerk (42), Rebus-Geschäftsführer. Das Ergebnis sei der modernste ZOB in ganz MV.

Busbahnhof punktet mit Barrierefreiheit

Um den Fahrgästen die Orientierung zu erleichtern, wurden neue digitale Informationssystemschalter installiert. Diese lesen ihre Anzeige auf Knopfdruck vor, damit auch Gäste mit Sehbeeinträchtigung keine Probleme haben sich zurechtzufinden. Doch es gibt noch mehr in Sachen Barrierefreiheit: Auch Bodenleitsysteme sowie abgesenkte Bordsteinkanten sollen Rollstuhlfahrern oder sehbehinderten Gästen eine Mitfahrt erleichtern.

Feierliche Eröffnung des neuen ZOB in Rostock: rebus-Prokurist Marc Weinhauer (v. li.), Wirtschaftsminister Reinhard Meyer (SPD), rebus-Geschäftsführer Thomas Nienkerk (Mitte), Landrat Sebastian Constien, Tiefbauplaner Marco Hoth (aib Bauplanung Nord) und Dirk Drews (Baufirma Geltmeier) schneiden das Band durch. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Auch das Warten am Rostocker Bahnhof soll angenehmer werden

Auch die Qualität eines Aufenthalts soll deutlich besser sein als zuvor. „Wir wollen, dass so viele Menschen wie möglich sich wohlfühlen und unser Angebot nutzen“, sagt Marc Weinhauer. Um die Wartezeit zu überbrücken, wurden neue überdachte Sitz- und Stehmöglichkeiten errichtet. Zudem gibt es kostenloses WLAN – und für Kinder einen Spielplatz, der an einen Bus erinnert. Für Fahrradfahrer wurde ein überdachter Fahrradunterstand aufgestellt.

Ab kommenden Montag sollen die Busse über den Busbahnhof rollen. © Quelle: Velislava Kuzmenko

Weinhauer, Rebus-Prokurist, betont vor allem die ökologischen Gesichtspunkte des Busbahnhofes. „Wir haben sehr viele Grünflächen angebaut und neue Entwässerungsanlagen, welche dafür sorgen, dass bei Regen nicht mehr alles unter Wasser steht.“ Die vielen Rasenflächen fallen beim Betreten des ZOBs direkt auf, dazu kommen bepflanzte Gründächer auf den Fahrgastunterständen. Für die Sicherheit des Busbahnhofs sei auch gesorgt: „Wir haben ein neues Beleuchtungskonzept eingeführt, zudem ist der Bahnhof videoüberwacht“, so Geschäftsführer Nienkerk.

Ein Bahnhof für alle

Auch für die Busfahrer ist die Fertigstellung des ZOB ein Grund zum Feiern. Der Busfahrer Axel Rabenhorst freut sich besonders über die neuen Fahrscheinautomaten, die am Steig stehen. „Wir Busfahrer werden damit entlastet. Ich freue mich richtig, auf dem neuen ZOB fahren zu können, das wird richtig schön werden“, sagt er.

