﻿Graal-Müritz’ Seebrücke feiert Geburtstag mit Feuerwerk

Veranstaltung

Der Sonnenuntergang taucht die Seebrücke in goldenes Licht. Beim Seebrückenfest setzt ein Höhenfeuerwerk das Bauwerk in Szene.

Die Veranstaltung wird der Knaller: Die Sehenswürdigkeit des Ostsee-Heilbads wird 30 und das wird am Wochenende gefeiert. Konzerte, Essen und Spiele am Strand, Raketen überm Meer: Was Besucher beim Seebrückenfest 2023 erleben – das Programm am Freitag, Samstag und Sonntag (21. bis 23. Juli)