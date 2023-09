﻿Rostock-Warnemünde: Pferde, Promis und Meer – Viel los am Strand

Rostock-Warnemünde. Die Sommersaison ist vorbei, die Zahl der Ostseeurlauber nimmt ab. Am Warnemünder Strand ist dennoch tierisch was los. Er wird vom 22. bis 24. September zur Kulisse für hochklassigen Pferdesport.

Bei den Beach Polo World Masters treten acht Teams aus aller Welt gegeneinander an. Im Gegensatz zum traditionellen Polo, das auf einem großen Rasenfeld gespielt wird, findet Beach Polo auf einem kleineren Spielfeld im Sand statt.

Von extra aufgeschütteten Dünen am Spielfeldrand aus können Sportfans kostenlos mitfiebern, wenn die Players auf ihren Pferden durch den Sand preschen und um den Turniersieg kämpfen. Auch in diesem Jahr werden viele Besucher erwartet. „Das Schöne am Polo-Sport ist: Es macht süchtig“, sagt Veranstalter Matthias Ludwig, der das Event mithilfe zahlreicher Sponsoren zum 12. Mal ausrichtet.

Promis, Schlager und gutes Essen am Warnemünder Strand

Los geht es am Freitag ab 14 Uhr mit dem ersten Spiel. Am Samstag ist um 13 Uhr, Sonntag um 12 Uhr Spielbeginn. Der Einlass in den Vip-Bereich öffnet jeweils eine Stunde vorher. Das große Finale mit anschließender Siegerendung findet am letzten Turniertag gegen 16 Uhr.

Das Event zieht neben Zuschauern auch Promis an: In diesem Jahr führen Fernsehmoderatorin Victoria Herrmann, Schauspielerin Mariella Ahrens und der 22-fache deutsche Polomeister Alexander Schwarz durchs Programm.

Matthias Ludwig hat auch ein Programm abseits der Poloarena organisiert: Der österreichische Schlagersänger und Entertainer Gregor Glanz soll am Samstag ab 22 Uhr bei der Players Night auftreten.

Kulinarische Leckerbissen gibt es tagsüber in der Pagodenlandschaft neben der Poloarena: Hier können Vip-Gäste am Büffet Süßes oder Herzhaftes schlemmen oder mit einem Glas Champagner anstoßen.

OZ