﻿Wohnen in der Kröpeliner Straße: So lebe ich direkt am Rostocker Weihnachtsmarkt

In Rostocks Einkaufsmeile Nummer eins, der Kröpeliner Straße, ist immer viel los. Rostocker erledigen ihre Einkäufe, schlendern durch die Modegeschäfte – oder schlürfen derzeit auf dem Weihnachtsmarkt genüsslich einen heißen Glühwein. Doch wie ist es, direkt an der Kröpi zu leben? Ein Rostocker Student zeigt sein Reich.

Rostock. Hellweißer Dampf steigt oberhalb der Stände in die Luft. Es riecht nach frisch frittierten Teigwaren und fruchtig-süßem Punsch. An diesem frösteligen Novembertag ist auch am Vormittag schon einiges auf dem Weihnachtsmarkt in der Kröpeliner Straße los. Florian Bruck beobachtet das wuselige Treiben von seinem Fenster aus. Er wohnt einige Meter über der Straße, in der die Rostocker täglich shoppen und aktuell auch regelmäßig heißen Glühwein konsumieren. Wie es sich in Rostocks Einkaufsmeile so lebt und welche Beobachtungen Bruck regelmäßig macht.