﻿Bauprojekte im Überblick: Hier werden Wohnungen in Rostock neu gebaut

Lehrer in Rostock am Limit: Klassenleiter packt aus, wo MV versagt

Schulen in Rostock sind überfordert. Zu viele Schüler kommen auf zu wenig Lehrkräfte. Seit dem Krieg in der Ukraine hat sich die Lage verschärft. Was passieren muss, um den Job attraktiver zu gestalten, verrät ein Lehrer, der seinen Job behalten will.