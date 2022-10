﻿Alle Stadtteile im Überblick: Wo wohnen in Rostock fast unbezahlbar ist

Die Preise auf dem Immobilienmarkt in Rostock haben sich innerhalb weniger Jahre mehr als verdoppelt. Das wird im diesjährigen Wohnmarktbericht der Ostseesparkasse (Ospa) deutlich. Eine interaktive Karte zeigt, wo es derzeit am teuersten und am günstig ist – und welcher Standort in Zukunft im kommen ist.

