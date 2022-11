﻿Wohnen in Rostock wird immer teurer: Mieten steigen hier im Deutschland-Vergleich am stärksten

Laut einer Studie des Immobilienportals Immowelt ist das Wohnen in Rostock in den vergangenen Jahren fünf Jahren sehr viel teurer geworden – und zwar um satte 37 Prozent. Das sind die Gründe.

In der Hansestadt Rostock verzeichnen die Mieten im Deutschlandvergleich in den letzten fünf Jahren die höchste Teuerung. (Symbolbild)

Rostock. Corona, das Arbeiten im Homeoffice und Landflucht sind nur einige der Gründe dafür, dass die Mietpreise in Rostock explodieren. In der Hansestadt haben sich die Angebotsmieten seit 2017 um satte 37 Prozent erhöht. Während Wohnungssuchende vor fünf Jahren für den Quadratmeter im Schnitt noch sechs Euro zahlten, sind es inzwischen bereits 8,20 Euro. Damit ist Rostock, laut einer neuen Erhebung des Immobilienportals immowelt.de, die Stadt, in der die Mieten am stärksten in ganz Deutschland gestiegen sind. Untersucht wurde dabei die Entwicklung der Mieten von 79 deutschen Städten zwischen 2017 bis 2022.

Trotz diesem massiven Anstieg zählt Rostock in absoluten Zahlen immer noch zu den günstigeren Großstädten in Deutschland. Beispielsweise stiegen auch in den von der Größe her vergleichbaren Städten wie Heilbronn (34 Prozent) und Heidelberg (29 Prozent) die Mietpreise stark an. Mit elf Euro beziehungsweise 12,50 Euro liegt das preisliche Niveau in beiden Städten allerdings deutlich über dem der Hansestadt.

Mieten in Rostock folgen dem Deutschen Trend

Rostock folgt damit einem traurigen Trend. Die Kaltmieten haben sich in den vergangenen fünf Jahren in allen 79 von immowelt.de untersuchten Städten verteuert. In 33 Städten zahlen Wohnungssuchende aktuell sogar mindestens 20 Prozent mehr als 2017. Zum Vergleich: Die Inflation betrug im gleichen Zeitraum nur knapp 15 Prozent, wobei vor allem die Entwicklung im laufenden Jahr dafür verantwortlich war.

Die Gründe sind vielfältig. Bis zur Corona-Krise erhöhten sich die Mieten in den meisten Großstädten nahezu ungebremst. Im Zuge der Pandemie stockte das Wachstum in den größten Städten allerdings. Die Nachfrage verschob sich in Richtung kleinerer Großstädte, was hier eine Steigerung der Mieten mit sich brachte. Doch auch in den größeren Städten stiegen die Kosten fürs Wohnen. Mit den deutlich gestiegenen Bauzinsen wird der Traum von den eigenen vier Wänden für viele Menschen unbezahlbar. Das wirkt sich auch auf den Mietmarkt aus.

Immer mehr Menschen zieht es in Städte wie Rostock

Zudem zieht es immer mehr Menschen vom Land in die Städte. Laut einer Statistik von Statista , lebten 2020 etwa 77,5 Prozent der Deutschen in Ballungszentren. Prognosen zufolge soll sich die Zahl bis zum Jahr 2050 auf 84,3 Prozent erhöhen. Wenn die Prognose sich bewahrheitet, wird sich die Marktlage wohl kaum zugunsten der Wohnungssuchenden verbessern. Immerhin wollen die zusätzlichen Menschen untergebracht werden.

Von OZ