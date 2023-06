Mietpreisbremse für Rostock und Greifswald soll verlängert werden

Rostock/Greifswald. Die 2018 eingeführte Mietpreisbremse in den Universitätsstädten Rostock und Greifswald soll verlängert werden. Bauminister Christian Pegel (SPD) legte dem Kabinett am Dienstag den Entwurf einer entsprechenden Rechtsverordnung des Landes vor, wie das Ministerium am Mittwoch mitteilte. Nun sollen noch Verbände angehört werden, ehe sich das Kabinett noch einmal damit befasst.

Das Instrument zur Dämpfung des Mietenanstiegs gilt für fünf Jahre – die aktuelle Regelung läuft am 30. September aus. Jetzt hätten beide Städte signalisiert, dass sie eine Verlängerung für sinnvoll hielten, so das Ministerium. In beiden Städten sei der Wohnungsmarkt nach wie vor angespannt. Das belege ein Gutachten des Hamburger Gewos-Instituts für Stadt-, Regional- und Wohnforschung im Auftrag des Bauministeriums.

Es gibt auch Ausnahmen von der Mietpreisbremse in MV

Bei neuen Mietverträgen darf die Miete in Städten mit Mietpreisbremse höchstens zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegen. Die in beiden Städten zusätzlich von 20 auf 15 Prozent gesenkte Kappungsgrenze bedeute, dass bei bestehenden Mietverträgen innerhalb von drei Jahren die Miete nicht um 20, sondern nur um 15 Prozent steigen dürfe. Beim Erreichen der ortsüblichen Vergleichsmiete sei dann auch Schluss.

Von der Mietpreisbremse gibt es Pegel zufolge Ausnahmen. So gelte sie nicht für Neubauten oder umfassende Sanierungen seit dem 1. Oktober 2014.

