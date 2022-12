﻿Vermieter wehren sich gegen Immowelt: So teuer ist Wohnen in Rostock wirklich

In keiner Stadt Deutschlands seien die Mieten in den vergangenen Jahren so stark gestiegen wie in Rostock – sagt jedenfalls das Portal immowelt.de. Stimmt nicht, sagen jetzt die großen Vermieter wie die Wiro. Was Wohnen bei den „Großen“ wirklich kostet und wie die Lage am Markt aussieht.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket