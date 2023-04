Wohnhaus in Poppendorf niedergebrannt – Akkus möglicherweise Auslöser

Täglich aktuell

Hansa Rostock: Was für und was gegen die Rettung spricht – alle News zum FCH

In der 2. Fußball-Bundesliga kämpft Hansa Rostock um den Klassenerhalt. Der FCH hat im Saison-Endspurt zwar keine gute Ausgangsposition, ist im Rennen um die Rettung aber nicht aussichtslos. Was dafür und was dagegen spricht, dass die Mannschaft von Trainer Alois Schwartz noch die Kurve kriegt.