﻿Mehr Zulassungen, weniger Verkäufe: Wohnmobil-Händler in MV sind in Sorge

Rostock. Der Wohnmobilboom in Deutschland ist auch nach dem Höhepunkt der Corona-Pandemie nicht vorüber. So geht es zumindest aus einer aktuellen Analyse der Verbraucherkanzlei Goldenstein Rechtsanwälte hervor. Demnach stieg der Camper-Bestand in den 50 größten Städten der Bundesrepublik zwischen 2022 und 2023 um rund neun Prozent an. Sogar noch stärker sei der Anstieg in Rostock.

Im Laufe des vergangenen Jahres habe der Wohnmobilbestand in der Hansestadt um fast elf Prozent zugenommen, während der Autobestand sogar minimal zurückgegangen ist (um 0,82 Prozent). Demnach kommen in Rostock mehr als 16 Wohnmobile auf 1000 zugelassene Pkw, was gleichbedeutend mit Platz 17 des Wohnmobil-Rankings der Goldenstein Rechtsanwälte ist.

Camper-Verkäufe in Rostock rückläufig

Doch während die Zahl der Wohnmobilzulassungen immer weiter zu steigen scheint, zeichnet sich bei den Verkäufen in MV ein ganz anderer Trend ab. Das bestätigen gleich mehrere Händler. „Die Nachfrage ist zwar konstant hoch, die Vertragsabschlüsse sind in den letzten Jahren allerdings stetig weniger geworden“, verrät Ivo Diedrich, Verkaufsberater und Geschäftsführer der Firma Caravaning Nord in Bargeshagen (Landkreis Rostock).

Ähnliches berichtet ein Händler in Rostock. Grund dafür seien die massiven Preissteigerungen in der Automobilbranche, Lieferengpässe und die daraus resultierende stockende Produktion von Neufahrzeugen. „Dass sich die Zahl der Zulassungen erhöht hat, liegt daran, dass mehr gebrauchte Fahrzeuge angemeldet werden. Die Verkäufe von neuen Modellen sind merklich zurückgegangen“, sagt er. „Die Verunsicherung bei den Menschen ist groß, die Lage zu dynamisch.“ Die gesamte Branche hoffe auf Besserung.

Wohnmobilhändler in MV in Sorge

Die deutschlandweit höchste Dichte an Wohnmobilen gibt es aktuell in Freiburg (Baden-Württemberg) mit 34,63. Dicht gefolgt von der Landeshauptstadt Schleswig-Holsteins (34,46). Damit löst Freiburg Kiel an der Spitze des jährlichen Wohnmobil-Rankings der Goldenstein Rechtsanwälte ab. Im Schnitt kommen bundesweit 15,76 Wohnmobile auf 1000 Pkw-Zulassungen. Im Vergleich zum Vorjahr sei dies eine leichte Steigerung (2022: 14,55). „Wäre schön, wenn sich das auch bei uns in den Läden widerspiegeln würde“, meint ein Händler aus dem Nordosten des Landes. „Sonst könnte dies das Ende einiger Betriebe bedeuten.“

