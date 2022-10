﻿Neues Wohnprojekt in Rostock: Behinderte und Nichtbehinderte in Dierkow unter einem Dach

Die Rostocker Michaelshof-Stiftung will die Abschottung von Menschen mit Behinderungen beenden. Im Stadtteil Dierkow entsteht gerade eine inklusive Wohnlage, in der Mieter mit und ohne Beeinträchtigungen zusammen leben werden. Das Interesse ist riesig. Wie hoch die Kaltmiete sein wird und wann die Wohnungen bezogen werden können.

Rostock. Hannelore (85) und Robert (84) Möller sind bereit für ihren Umzug. Voraussichtlich Anfang 2023 zieht das Ehepaar in Rostock-Dierkow in die neue Wohnanlage der Stiftung Michaelshof an der Hinrichsdorfer Straße.

Die Möbelträger müssen keine weiten Wege zurücklegen: Die neue Wohnung ist nur wenige Meter vom Haus des Ehepaars entfernt. „Besser geht es nicht“, sagt Hannelore Möller. Das Haus ist ihnen zu groß geworden. Die neue Wohnung mit zwei Zimmern im zweiten Stock mit Aufzug ist altersgerecht, bei Bedarf können sie Pflegeangebote der Stiftung in Anspruch nehmen.

Viele ihrer neuen Nachbarn werden Behinderte sein. Die Wohnanlage mit 42 Appartements in zwei Gebäuden ist ein inklusives Projekt, in dem Menschen mit und ohne Beeinträchtigen gemeinsam unter einem Dach leben sollen.

„Das stört uns nicht. Im Gegenteil, wir finden das gut““, erklärt Robert Möller, ein ehemaliger Seemann. Den Michaelshof und seine Mitarbeiter, der in ihrer direkten Nachbarschaft schon eine Gärtnerei betreibt, kennt das Ehepaar schon lange. Und sie können in ihrer alten Umgebung, in der sie viele Freunde haben, bleiben.

Bisher leben Behinderte meist abgeschottet

Ekkehard Maase, Theologischer Direktor der evangelischen Stiftung, erklärt das Konzept. „Im Michaelshof bleiben die Bewohner unter sich.“ In Gehlsdorf gehören der Stiftung unter anderem Werkstätten und Wohngruppen für 250 Bewohner. Die neue Wohnanlage in Dierkow soll dazu beitragen, diese Abschottung zu überwinden und für mehr Offenheit zu sorgen.

Ekkehard Maase steht am Grundrissplan des neuen Wohnhauses der Evangelischen Stiftung Michaelshof Rostock in Dierkow. © Quelle: Ove Arscholl

Ursprünglich sollte der Neubau noch dieses Jahr bezugsfertig sein. Doch Lieferengpässe bei Baumaterialien sorgen für Verzögerungen. „Dieses Problem haben alle, die zur Zeit bauen“, sagt Maase. Er geht davon aus, dass die ersten Bewohner Anfang 2023 einziehen können. Die Baukosten betragen nach derzeitigem Stand 7,3 Millionen Euro.

Kaltmiete soll 12 Euro betragen

Die 40 bis 70 Quadratmeter großen Wohnungen werden vermietet, die Kaltmiete pro Quadratmeter soll bei rund 12 Euro liegen. Mit öffentlichen Kostenträgern, die für einige der künftigen Bewohner die Miete übernehmen, laufen noch Verhandlungen.

Rund zwei Drittel der Wohnungen sollen von Menschen mit Beeinträchtigungen bewohnt werden. Sechs Einheiten sind für Personen im Rollstuhl geeignet. Diese Gruppe hat auf dem ohnehin angespannten Rostocker Wohnungsmarkt wenig Chancen, etwas Geeignetes zu finden.

Künftige Bewohner freuen sich auf den Einzug

An einem Tag für Interessenten guckt sich die Rostockerin Lisa Bunge (29) schon einmal ihre künftige Wohnung an. Noch sind die Wände ohne Tapeten und Farbe, wo später einmal Steckdosen sein sollen, klaffen noch Löcher. „Ich freue mich sehr darauf, hier einziehen zu können“, sagt die Mitarbeiterin eines Servicecenters, die auf den Rollstuhl angewiesen ist und von ihrer Mutter bei der Besichtigung begleitet wird. Zurzeit lebt sie noch in einer WG in der Nähe des Stadthafens.

Einige Räume weiter läuft Stefanie Köpke sichtlich aufgeregt zwischen Besuchern und Bauarbeitern durch die Räume. „Ich ziehe hier mit meinem Freund ein “, sagt die Anfang 30-Jährige sichtlich stolz. Noch lebt der Freund in Demmin, sie in einer Einrichtung in Rostock. In Dierkow bekommen sie beide jeweils eine eigene Wohnung, direkt nebeneinander.

Stiftung denkt schon über Folgeprojekt nach

Ginge es nach Ekkehard Maase, würde er, wenn alle Wohnungen belegt sind, gleich das nächste Projekt starten. Der Michaelshof-Stiftung gehört ein noch freier Teil des großen Grundstücks direkt an der Hinrichsdorfer Straße. Dort sollen langfristig weitere inklusive Wohnungen entstehen. Termine gibt es dafür aber noch nicht. Es gebe keinen Grund zur Eile, sagt Maase.

Das Ehepaar Möller hätte nichts dagegen. Von ihren Nachbarn und Freunden in der Reihenhauszeile, in der sie derzeit noch wohnen, interessiere sich der eine oder andere ebenfalls schon für einen Wechsel. Ihr altes Haus haben die Möllers jedenfalls schon verkauft.