﻿Teure Wohnungen in Rostock: So viel vom Einkommen geht für Miete drauf

Rostock. In vielen Städten Deutschlands werden die Mieten für Wohnungen immer teurer. Auch in Rostock ist bezahlbarer Wohnraum knapp und gerade für Familien kaum zu finden. Wie groß die finanzielle Belastung für Mieter in Deutschland ist, hat das Online-Portal Immowelt analysiert.

„Bis zu 40 Prozent des mittleren Nettoeinkommens muss eine Durchschnittsfamilie für die Warmmiete einer geräumigen Wohnung aufwenden“, so das Ergebnis. Gerade in Metropolen wie München stünden Familien unter Druck, doch auch im Osten Deutschlands sei die Wohnkostenbelastung zum Teil sehr hoch.

Zwar seien in den meisten Städten die Kaltmieten vergleichsweise niedrig, jedoch machten die Nebenkosten einen großen Anteil der Gesamtmiete aus. Zudem bestehe eine große Diskrepanz zwischen den Gehältern in West- und Ostdeutschland.

Rostock: Ein Drittel des Einkommens geht für Miete drauf

In Rostock beläuft sich die Warmmiete für eine familiengerechte Wohnung laut Immonet auf 1173 Euro. Mit einem mittleren Einkommen von 3557 Euro entfallen 33 Prozent auf die Wohnkosten.

Für die Analyse hat Immowelt die aktuellen Angebotsmieten für eine 100-Quadratmeter-Wohnung in 107 ausgesuchten deutschen Städten mit dem Durchschnittseinkommen einer Familie (je ein Voll- und Teilverdiener plus 1 Kind) in der jeweiligen Stadt verglichen. Spitzenreiter im Ranking ist München. Eine Familie mit mittlerem Gehalt muss hier laut Immowelt 40 Prozent ihres Verdienstes für die Wohnkosten aufbringen. Die geringste Belastung gebe es im Ruhrgebiet.

OZ