Wohnungsbrand in Rostock-Toitenwinkel: Feuerwehr rückt mit Großaufgebot an

Rostock-Toitenwinkel. In einer Wohnung in Rostock-Toitenwinkel ist am Mittwoch (19. Juli) ein Feuer ausgebrochen. Wie die Polizei mitteilte, verständigten gleich mehrere Bewohner der Joliot-Curie-Allee gegen 14:30 den Notruf, da sie dunklen Qualm bemerkten, der aus einem Fenster in der vierten Etage quoll.

Daraufhin rückten die Feuerwehr, der Rettungsdienst und die Polizei jeweils mit mehreren Einsatzfahrzeugen aus. Die Feuerwehrleute statteten sich mit schwerem Atemschutz aus und betraten die brennende Wohnung. Sie konnten verhindern, dass sich das Feuer auf andere Zimmer ausbreitete.

Brandursache weiter unklar

In der Wohnung befand sich zum Zeitpunkt des Brandausbruchs niemand. Andere Anwohner des Hauses mussten aufgrund des Einsatzes nicht evakuiert werden. Zur Brandursache konnten die Beamten noch keine Angaben machen, die Kriminalpolizei Rostock nahm die Ermittlungen auf.

OZ