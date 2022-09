Das Wintersemester steht vor der Tür, doch etliche Studenten in Rostock und Greifwald haben noch kein Dach über dem Kopf. Der Grund: Die Zahl der neuen Studenten übersteigt das Zimmerangebot in den Wohnheimen um ein Vielfaches. Das trifft vor allem die sozial Schwachen, die auf die günstigen Wohnheime angewiesen sind.

Rostock. „Wir haben einfach keine Zimmer mehr“, sagt Malena Wiechers vom Studierendenwerk Rostock-Wismar. Ein Blick auf die Auswertung zeigt deutlich, was sie meint: Insgesamt 1200 Studenten haben sich bis jetzt zum Wintersemester 2022/2023 auf ein Zimmer in Rostocks Wohnheimen beworben. Doch nur rund 400 Einheiten, also ein Drittel, waren frei.

Ein Zustand, der laut Wiechers vor allem die einkommensschwachen Studentengruppen trifft und in ganz MV zunehmend zum Problem wird. Denn „oftmals hat diese Wohnungsnot zur Folge, dass die Betroffenen die ersten Monate pendeln müssen oder in Hostels unterkommen, was sehr kostspielig ist.“