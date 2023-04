Wohnwagen in Rostocker Gewerbegebiet brennt aus: Feuerwehr machtlos gegen die Flammen

Bei einem Brand in der Nacht zum Sonntag ist in Rostock ein Wohnwagen komplett zerstört worden. Die Ursache für das Feuer werde jetzt ermittelt, teilte die Polizei mit.

Rostock. In einem Rostocker Gewerbegebiet ist mitten in der Nacht zum Sonntag ein abgestellter Wohnwagen in Brand geraten und vollkommen zerstört worden. Die Polizei hat nach dem Feuer die Ermittlungen aufgenommen, die Ursache des Brandes ist allerdings noch unbekannt.

Wie die Polizei auf Nachfrage bestätigte, hatten Augenzeugen gegen 0.40 Uhr am Sonntagmorgen in dem Gewerbegebiet im Stadtteil Gehlsdorf die Flammen bemerkt und den Notruf verständigt. Kurz darauf rückten ein Wagen der Berufsfeuerwehr und die Polizei in die Straße Am Hechtgraben aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der am Straßenrand geparkte Wohnwagen lichterloh in Flammen.

Zwar begannen die Feuerwehrleute sofort mit dem Löschen, sie konnten jedoch nicht verhindern, dass die Flammen den gesamten Wagen zerstörten. Weder zur Schadenshöhe noch zur Brandursache konnte Polizeisprecher Michael Brun-Hollien eine Aussage tätigen.

Die Beamten hätten die Ermittlungen aufgenommen, hieß es.