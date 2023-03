﻿ Wolfgang Schareck als Rektor der Uni Rostock verabschiedet: „Gehe mit Gelassenheit“

Rektor Wolfgang Schareck hat am Freitag nach 14 Jahren Abschied von der Universität Rostock genommen. Was er jetzt vorhat und welches Fazit er zieht.

Rostock. Mit akademischen Empfängen dürfte sich Prof. Dr. Wolfgang Schareck bestens auskennen: Immerhin leitet der Mediziner seit 2009 die Geschicke der Universität Rostock. Trotzdem war der 12. Akademische Jahresempfang für ihn sicherlich ein Besonderer: Nach 14 Jahren verabschiedete sich Schareck damit am Freitag in den verdienten Ruhestand. Geladen waren Vertreter aus Wirtschaft, Kultur und Politik, darunter Kultusministerin Bettina Martin (SPD) sowie Rostocks Oberbürgermeisterin Eva-Maria Kröger (Linke).

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von Wehmut ist dem scheidenden Unirektor am Freitag nichts anzumerken. „Ich fühle mich sehr gut. Ich war 14 Jahre lang Rektor und es war eine sehr schöne Zeit. Daher gehe ich mit großer Gelassenheit in den Ruhestand“, sagt der 70-Jährige.

Zeit für die Familie – und für andere Aufgaben

Er freue sich sehr auf die Zeit mit seiner Familie. Trotzdem wolle er sich künftig noch der ein oder anderen Aufgabe widmen, wie beispielsweise seiner Tätigkeit als Präsident des Kuratoriums Gesundheitswirtschaft sowie als künftiger Präsident eines Rotary Clubs.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Seine Bilanz nach 14 Jahren fällt positiv aus: „Ich bin glücklich, dass die Uni gut vernetzt ist mit außeruniversitären Organisationen und vielen Partnern in der Stadt, sodass wir auch als Handels- und Universitätsstadt wahrgenommen werden“, so Schareck.

„Ich bin überzeugt, dass Elizabeth Prommer Erfolg haben wird“

Stolz sei er auch auf den Südstadtcampus, der in den letzten Jahren baulich entwickelt worden sei. Seinen letzten Arbeitstag hat er am 14. April. An jenem Tag um exakt 14 Uhr übernimmt Nachfolgerin Prof. Dr. Elizabeth Prommer das Ruder.

Lesen Sie auch

„Ich wünsche ihr alles Gute und eine glückliche Hand. Ich bin überzeugt davon, dass sie einen anderen Weg gehen wird als ich, aber dass sie Erfolg haben wird“, so der scheidende Unirektor. „Ich wünsche mir, dass sie die interdisziplinäre Vernetzung weitertreibt, besonders mit den großen Aufgaben der Zukunft, Digitalisierung und Nachhaltigkeit.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bei einer anschließenden Podiumsdiskussion unter dem Titel „Rostock im Wandel der Zukunft“ diskutierte OZ-Chefredakteur Andreas Ebel mit Vertretern verschiedener Forschungsbereiche.