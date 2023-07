﻿Wolgasterin leidete jahrelang unter Schmerzen – Wundnetzwerk verspricht schnellere Hilfe

Kostenfrei bis 11:00 Uhr lesen

Innovative Medizintechnik

Der Direktor der Klinik und Poliklinik für Dermatologie und Venerologie an der Unimedizin Rostock, Prof. Dr. Steffen Emmert, behandelt die Wolgasterin Anke Diebenow. Sie litt aufgrund großer offener Wunden an den Beinen jahrelang extreme Schmerzen.

Anke Diebenow leidete wegen Diabetes an einer Durchblutungsstörung, was zu offenen Wunden und wahnsinnigen Schmerzen führte. Ärzte, Forscher und Pflege-Profis wollen in MV eine digitale Wundplattform aufbauen, die dank einer einheitlichen Dokumentation schnellere Hilfe für Patienten bieten soll.