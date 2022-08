Bei Battle the Beach treten Top-Athleten gegeneinander an – unter anderem beim Gewichtheben.

Gewichtheben, laufen, rudern und klettern: Von Freitag bis Sonntag wird 360 Top-Atheleten aus ganz Europa in Warnemünde einiges abverlangt. Was die Sportler bei Battle the Beach erwartet und wie man als Zuschauer das Spektakel verfolgen kann, verraten wir in unserem Tipp des Tages.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket