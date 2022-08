﻿X&Pop-Festival zur Hanse Sail in Rostock abgesagt: Das ist der Grund

Es sollte einer der musikalischen Höhepunkte der Rostocker Hanse Sail werden – doch nun wurde das X&Pop-Festival vom 11. bs 14. August abgesagt. Auf alle Konzerte müssen Musikfans aber nicht verzichten. Was Ticketbesitzer wissen müssen.

Rostock. Das X&POP-Festival am Rostocker Mau-Club im Zuge der Hanse Sail ist abgesagt. Die eigentlich für den 11. bis 14. August geplante Konzertreihe wird nicht stattfinden – darüber haben die Veranstalter „schweren Herzens“ am Freitag informiert.

Der Grund für die Absage ist in der Branche in diesem Jahr keine neue: Es wurden zu wenige Tickets verkauft. „Nach zwei Jahren Pandemie hat jeder noch gefühlt zwölf Tickets an Kühlschrank und Pinnwand hängen – das wissen wir nur zu gut und können zudem sehr gut verstehen, wenn das Geld nicht mehr so locker sitzt“, zeigt der Mau-Club Verständnis. Dabei hat eine Karte für einen Festivaltag teilweise nicht einmal 10 Euro gekostet. „Aber wir wollen und müssen an dieser Stelle direkt und offen sprechen: Veranstalter sind mehr denn je darauf angewiesen, dass so viele Tickets wie nur möglich im Vorverkauf verkauft werden. Dieses Signal brauchen wir in der Branche, um wieder sicherer Veranstaltungen durchführen zu können.“