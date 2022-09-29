Як адаптовуються українські діти в Німеччині?

Діти легко пристосовуються в нових умовах і вивчають мову швидко. А ще німецькі виховательки з повагою ставляться до українських дітей і обережно, без стресових ситуацій, проходять разом з ними період адаптації.

Rostock. Колодійчук Сашко разом із матусею Олею з весни перебувають у Ростоку. За цей час вони зуміли пристосуватися до життя в Німеччині. Мати почала, як більшість, вивчати німецьку мову. Сашку 3 роки, розмовляє він виключно українською та й тільки нещодавно почав будувати речення та підтримувати діалог. Як зазначила його мати Оля: «До цього його мова була більше схожою на марсіанську, аніж українську. Нам було дуже складно іноді його розуміти, тому ми грали в акторську гру, саме жести нам допомагали».

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Вони приїхали з Вінниці, де хлопчик не ходив до дитячого садка. Через війну процес адаптації дитини зі своїми однолітками сильно порушився. Опинившись у Німеччині, пані Оля старанно намагалася знайти для нього друзів та товаришів, аби він привчився до соціуму. На жаль, через стрес Сашко став гірше говорити й не хотів гратися ані з німецькими діточками, ані з українськими. Мати дуже хвилювалася і не знала, що роботи. За рекомендацією Оксани Моренко – дитячого психолога з Ужгорода, Сашко почав проходити тренінг на взаємодію з навколишнім світом. Одним із завдань було знайти чарівний камінчик, придумати йому ім’я та подарувати незнайомому хлопчику чи дівчинці. Як зазначила мати Оля, саме це завдання дуже вплинуло на Сашка. Він знайшов білий камінчик, назвав його Фелікс і обережно подарував дівчинці, з якою вони бавилися в одній пісочниці. Дівчинка заусміхалася, так він і потоваришував із Сонею, яка теж приїхала із Вінниці.

На думку пані Олі, усі батьки повинні вигадувати певні завдання і робити їх разом із дітьми, аби ті вивчали навколишній світ краще. Це тільки робота батьків та їхнє бажання. Ближче до вересня Сашко все краще адаптувався і коли він потрапив до німецького дитячого садка, йому дуже сподобалося.

Спочатку, як зазначила Оля, у неї виникало багато питань: «А якщо він не буде нічого розуміти? Чим відрізняється дитячий світ у Німеччині та Україні? А що, коли він знову не буде хотіти говорити з дітьми?». Але психолог Оксана її запевнила, що усе буде добре. Діти легко пристосовуються та й мову вони вивчають швидше. Тим паче, що німецькі виховательки з повагою ставляться до українських дітей і обережно, без стресових ситуацій, проходять разом з ними період адаптації.

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Бажаю усім батькам натхнення та терплячості. Незабаром, я впевнена, всі діти будуть почувати себе комфортно.

Von Велислава Кузьменко