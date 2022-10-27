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OZ für Ukrainer | ОZ для українців

Як найшвидше адаптуватися до життя у новій країні?

Ein ukrainischer Reisepass.

Ein ukrainischer Reisepass.

© Quelle: Jens Büttner

Найскладніше адаптуватися старшим людям. Дорослі вже мають чіткі цілі в житті, вони вже звикли до певної рутини. Повністю наново будувати життя в іншій країні, залишивши все, для старших людей може бути дуже складно. На відміну від дорослих, діти швидко знаходять собі друзів, вивчають мови та насолоджуються новим життям.

 

Rostock. В якому віці, адаптуватися до зміни країни найскладніше? Більшість людей відповість, що найскладніше адаптуватися саме людям похилого віку. Вони вже звикли до певної рутини, знають, що можуть дозволити себе на зарплатню чи пенсію та просто вивчили кожний куточок рідного міста. Повністю наново будувати життя в інший країні, залишивши все — складна тема, яка впливає на ментальне здоров’я людини. Дорослі, вже мають чіткі цілі на життя і відповідальність. Порівнюючи з дітьми, які швидко знаходять собі друзів, вивчають мови та живуть у насолоді, батьки приходять до цього результату значно повільніше.

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На превеликий жаль, з цією проблемою зіткнулися мільйони українців, які вже пів року живуть закордоном. Вимушена адаптація — жорстко змушує людину прийняти нові умови життєдіяльності. З добровільною адаптацією, вона має мало суміжних факторів. Останні події в країні змінили життя людей. Аби, якнайшвидше звикнути до «нового» життя, треба пропрацювати усі типові ситуації з труднощами. Тільки проаналізувавши їх, буде прогрес. Захарова Лілія, українська психологиня, яка вже 4 роки проживає у Ростоці, залюбки поділилася основними порадами для адаптації. Пані Лілія знає, що таке „нове“ життя у Німеччині.

Закордоном люди стикаються з новим середовищем, а це завжди певний дискомфорт, — зазначила психологиня. „Наш мозок, сприймає все нове і невідоме, як небезпеку. Навіть в психології стресу є поняття „адаптаційний синдром“, — пояснює Лілія Захарова. Психологічна підтримка потрібна усім, особливо тим, хто пережив травмуючі події. Першим, що треба зробити, за словами Лілі — це усвідомити повністю реальність. „Кожен повинен не приховувати свої переживання та внутрішні емоції, тільки проговоривши їх — зможете зрозуміти, де зараз ви знаходитесь і за яких умов“,— зазначила Ліля. Також не треба забувати про звичайні, буденні справи, які насичували ваше життя у довоєнний період. Не треба позбавляти себе звичок, саме вони допоможуть зробити більш комфортне середовище існування саме для вас. Оберіть певну справу, яка вас заспокоює, це може бути малювання, читання, спорт чи прогулянка парком. Обов’язково згадуйте про неї, коли надходить знову стрес. Пані Лілія наголосила, що треба позбавлятися негативних стереотипів, щодо країни перебування, у нашому випадку Німеччина та „ламати“ мовний бар’єр. Дорослі бояться виглядати, якось не так і закриваються в собі через страх і сором. „Бути собою завжди, ось що важливе“,— підкреслила пані Захарова.

Зауважу, що більшість українських біженців — це батьки з дітьми. Отож, батькам треба зрозуміти, що потрібно зробити, аби діти почували себе комфортно. Іноді їм потрібна допомога дорослих, аби зрозуміти, що нова школа чи дитячий садок, це їх місце безпеки. Діти повинні бути впевненими, що батьки готові їх завжди вислухати та допомогти. Важливий фактор — підтримка ровесників, усім нам потрібен соціум, але дітям найбільше. Не треба активно шукати нових друзів для вашої дитини або змушувати з кимось грати, її взаємовідносини з іншими дітьми — це особова справа та власний вибір.

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Не забувайте, що чим швидше ви пристосуєтесь до життя в Німеччині — тим комфортнішим буде ваше життя взагалі. Нашу Україну ніщо не замінить, але почувати себе спокійно у новому місці, хоч і в тимчасовому — заслуга людини.

Von Velislava Kuzmenko

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