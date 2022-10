Як відкрити поточний рахунок у Німеччині?

Hansa Rostock und der 1. FC Kaiserslautern standen sich in vielen Spielen von der 1. bis zur 3. Liga und im DFB-Pokal gegenüber. Oft ging es zwischen Mecklenburgern und Pfälzern hoch her. Hansa-Ikone Juri Schlünz erinnert sich an denkwürdige Aufeinandertreffen. In einem Spiel schrieb der Rostocker vor mehr als 30 Jahren ein Stück deutsche Fußball-Geschichte.