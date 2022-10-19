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OZ für Ukrainer | ОZ для українців

Як відкрити поточний рахунок у Німеччині?

Як відкрити поточний рахунок у Німеччині?

Як відкрити поточний рахунок у Німеччині?

Як українцям відкрити або закрити поточний рахунок в OSPA – самому крупному банку Ростока? Що для цього потрібно? Як користуватися цим рахунком?

Tanja Radchenko

 

Rostock. Сьогодні ми завітаємо з вами до самого крупного банку OstseeSparkasse Rostock і з’ясуємо, як же можуть українці відкрити поточний рахунок або закрити його, що для цього потрібно і також з’ясуємо багато важливих питань щодо користування цим рахунком, а в цьому нам допоможе спеціаліст з обслуговування клієнтів пані Ілона Бондар.

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Кожен повнолітній українець може відкрити поточний рахунок у Sparkasse. Для цього йому потрібно мати при собі загранпаспорт чи ID карту, або це можливо з українським внутрішнім паспортом, але до нього нам потрібна довідка з міграційної служби Fiktionsbescheinigung або прописка, чи посвідка на постійне проживання Aufenthaltstitel.

Для українців є спеціальна пропозиція щодо відкриття поточного рахунку у Sparkasse - їм пропонується пів року безкоштовного користування рахунком, а через півроку включається комісія 2,99 євро на місяць за користування рахунком та додаткова комісія за кожну транзакцію.

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Карткою звісно можна платити в інтернеті, але нажаль не на всіх сайтах, тільки на тих сайтах, які приймають оплату EC- картою. Карткою можна користуватися як в Німеччині, так і по всьому світу. Кожен українець, який вирішив повернутися додому, повинен звернутися до відділення Sparkasse та закрити поточний рахунок. Багато хто запитує чи існує смс інформування щодо кожної трансакції, але нажаль це не передбачено в Sparkasse.

Щодо системи Online-Banking, то вона доступна для українців і дуже зручна, але кожен українець, який хоче нею користуватися, має враховувати, що це самостійне користування банківськими послугами і воно нажаль лише німецькою та англійською мовами, тому банк радить кожному українцю задуматися про те, чи готовий він сам дбати про свої фінанси.

Кожен українець, який має поточний рахунок в банку Sparkasse може обміняти максимально 10 тисяч гривень на євро, гроші будуть на поточному рахунку протягом 2-х тижнів. Слід зазначити, що купюри приймаються номіналом від 100 гривень.

Пані Бондар відзначила, що їй працюється дуже добре в цьому банку і вона дуже рада, що є частиною команди Sparkasse і таким чином може допомагати своїм співвітчизникам.

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