Сьогодні ми завітаємо з Вами до «Відомства з питань молоді, соціальних питань та біженців» і з’ясуємо таке важливе та актуальне питання для українців: як влаштувати дитину у дитячий садочок. І в цьому нам допоможе керівник відомства пані Aніка Лезе, яка більш детально розкаже про систему дитячих садків.

Rostock. У Німеччині існують різні системи дитячих садків. У м. Росток, наприклад, усі дитячі садки повністю фінансуються приватно. Тут існують багато організацій, які мають індивідуальні концепції щодо догляду за дітьми. Загалом є 94 дитячі центри в Ростоку, а тому багато різноманітних пропозицій. Дітей віком від 0-3 років зараховують у ясла, це так званий початок дитячого садочка. У віці від 3 до 6 років є також місця в дитячому садку і, звичайно, група продовженого дня.

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Є великі садочки, які мають багато груп, а також є садочки, які досить малі та мають відносно мало груп. Є і такі, наприклад, де група складається з 15 осіб. У всіх садках є вихователь, який доглядає за дітьми відповідно до концепції садка.

Час у дитячому садку проходить по-різному. Є речі, які завжди однакові. Наприклад, коли діти приходять вранці, відбувається «фаза привітання». Малеча разом снідає і грає. Натомість потім кожен дитячий садок реалізовує з дітьми проєкти за своїми концепціями, на яких вони спеціалізуються. Це дуже індивідуально, але завжди весело і цікаво, адже відбувається в ігровій формі.

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У землі Мекленбург-Передня Померанія є освітня концепція, згідно з якою відпрацьовують, зокрема, мовний та соціально-емоційний розвиток. Саме тому мовна підготовка є обов’язковою частиною програми. У Ростоку є двомовний дитячий садочок.

У дитячих садках працює багато різних постачальників харчування. Відбувається це так, що їжу пропонують на місці.

Цікаве питання для всіх українців, чи вже прийнято багато українських дітей до садочків і як це було?

Насправді вже прийнято більше 37 дітей у Ростоку. Але досвід у дітей дуже різний. Є діти, які приходять в групу і відразу залучаються, тож усе відбувається чудово. Але є також діти, яким не так легко піти до дитячого садка. Тому це завжди дуже різні ситуації. Але єдине точно, що дітям завжди добре грати з іншими дітьми. Тому діти завжди раді, коли потрапляють у дитячий садок, бо, як відомо, діти завжди залишаються дітьми.

Як же відбувається реєстрація в садок і які документи потрібні українській родині, щоб зареєструвати дитину?

Насправді в місті Росток «Кітапланер – планувальних садочків». Ознайомитися з ним можна на сайті відомства, де вказані всі дитячі садки, де є вільні місця. Батьки можуть просто там зареєструватися, а потім отримують від садків відповідь. Якщо садочок повідомляє батькам, що у них є вільні місця, то дитина в основному може вже прийти до садочка, відбувається первинна співбесіда між дитячим садком та батьками і тоді можливе підписання договору. Для отримання місця на неповний день у садку потрібно свідоцтво про реєстрацію або вид на проживання – підтвердження, що особа є громадянином або громадянкою Ростока. І тоді дитина може відразу піти в садок.

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Регламентовано так, що місце в дитячому садочку на неповний день є в основному безкоштовним. Але якщо батьки йдуть на роботу і потребують, наприклад, місце для дитини в садочку на повний день, то вони повинні прийти у відомство і подати відповідну заяву.

Цікаво, чи існують проблеми зі спілкуванням, тому що не всі українці вміють говорити німецькою? Проблеми справді є, але існує кілька варіантів їх протидії. З одного боку, у відомстві в офісі є українські бланки реєстрації, щоб люди, які сюди приїхали, могли отримати ті послуги, які їм потрібні. У Ростоку є також велика кількість волонтерів, які надають потужну підтримку. Є також українці, які говорять німецькою, і вони можуть допомогти. Усі всім допомагають, і це чудово бачити. Тому мовний бар’єр тільки на перший погляд велика проблема, але вона не відчувається, тому що український народ отримує велику підтримку.

Насправді хочеться побажати, особливо українським дітям:

• щоб вони просто чудово себе почували

• щоб вони тут добре проводили час

• щоб їх тут добре сприймали

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• щоб вони могли вчитися один в одного.

Діти у дитячому садку ростуть і розвиваються у взаємодії з іншими дітьми, що допомагає їм краще пізнавати світ і Україну в ньому.

Von Tanja Radchenko