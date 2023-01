﻿Yara wächst weiter: So viele Millionen Menschen ernährt das Rostocker Düngemittel-Werk

Russlands Angriff auf die Ukraine hat weitreichende Folgen für das Düngemittel-Werk von Yara bei Rostock: Ammoniak muss aus anderen Quellen importiert werden, gleichzeitig sind Düngemittel „made in MV“ so gefragt wie nie auf der Welt. Was Yara für die Zukunft plant – und warum auch neue Jobs entstehen.

Das Düngemittelwerk von Yara in Poppendorf (Landkreis Rostock) wächst – und hat 2022 so viel Dünger exportiert wie noch nie.

Rostock. Wie gut die Geschäfte in Poppendorf laufen – aus der Luft lässt sich das auf den ersten Blick erahnen: Weißer Dampf steigt an diesem trüben Januar-Morgen über dem Düngemittelwerk auf, im Minutentakt rollen Lastwagen vom und auf das Gelände, auf den Gleisen stehen Hunderte Meter lange Güterzüge, die nur auf Beladung warten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz Inflation, Ukraine-Krieg und Corona-Nachwehen: Yara in Poppendorf ist auf Wachstumskurs und beschert damit auch dem Rostocker Seehafen gute Zahlen. Knapp 800 000 Tonnen hat das Düngemittelwerk 2022 über den Seehafen exportiert. „Ein neuer Rekord. Der zweite in Folge“, sagt Thomas Schmitz, Geschäftsführer von Yara in Poppendorf. Und es soll nicht die letzte Bestmarke gewesen sein.

Der Bedarf wächst – aber nicht in Deutschland

Seit 1984 wird vor den Toren Rostocks für (fast) die ganze Welt produziert – jährlich mehr als 1,5 Millionen Tonnen. „Das reicht, um 15 bis 20 Millionen Menschen zu ernähren“, rechnet Geschäftsführer Schmitz vor. Denn genau darum gehe es bei der Produktion von Düngemitteln: „Wir leisten unseren Beitrag, damit Felder den optimalen Ertrag liefern.“ Ein Viertel des deutschen Düngemittel-Bedarfs deckt MV.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In diesen sogenannten Reaktoren wird bei Yara das Düngemittel hergestellt. Die Anlagen stammen aus Frankreich. © Quelle: Yara Poppendorf

In Deutschland sei der Einsatz und Absatz von Dünger rückläufig – unter anderem, weil durch moderne Technik auf den Äckern immer effizienter gedüngt werde. Aber auch, weil Umweltschützer und Politik es so wollen: Die Debatten um die neue Düngemittelverordnung von Landesagrarminister Till Backhaus (SPD) und um Nitrat im Grundwasser haben auch die Yara-Experten verfolgt.

In anderen Teilen der Welt hingegen ist der Dünger „made in MV“ gefragter denn je: „Die Menschheit wächst – und somit auch der Bedarf an Lebensmitteln“, sagt Thomas Schmitz. Das Werk Poppendorf soll helfen, die Nachfrage zu stillen. „Wir wachsen, suchen weiteres Personal“, so Schmitz. 280 Mitarbeiter beschäftigt Yara aktuell. Industriemechaniker, Chemikanten, Kaufleute – Yara bildet in vielen Bereichen aus, stellt in vielen Bereichen ein.

Kein Ammoniak aus Russland mehr

Dabei hat Russlands Angriff auf die Ukraine auch für Yara in Poppendorf eine ganze Reihe von Folgen gehabt. Das Werk musste sich binnen weniger Wochen umstellen: Denn Ammoniak – der wichtigste Grundstoff für die Düngemittel-Produktion – wird aus Erdgas hergestellt. „Die Preise sind natürlich auch hier enorm gestiegen“, so Schmitz. Gleiches gilt für die Energie-Kosten bei Yara: „Wir haben zum Teil das Zehnfache für unsere Energie bezahlt.“

Yara-Sprecher Christian Selck in einem der riesigen Düngemittel-Lager. © Quelle: Andreas Meyer

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Engpässe gibt es aber nicht: Russland sei zwar als Ammoniak-Lieferant ausgefallen, aber einen Mangel gäbe es am Weltmarkt nicht. Yara hat eigene Ammoniak-Werke, die auch das Werk in Poppendorf beliefern. „Den Rest importieren wir aus aller Welt – aus Ägypten zum Beispiel oder auch aus Trinidad.“ Andere Hersteller hätten ihre Produktion gedrosselt, nicht aber Yara.

Lesen Sie auch

Und: Russland sei als Dünger-Lieferant ausgefallen – jedenfalls auf dem europäischen Markt. „Die verkaufen ihre Produkte nun in anderen Teilen der Welt. Da verschieben sich Märkte“, sagt Schmitz, dessen Mutterkonzern aus Norwegen kommt.

Es geht um Größen, Formen, Gewichte

Eine der großen künftigen Aufgaben für das Werk Poppendorf: „Wir verfeinern unsere Düngemittel“, so Schmitz. Gemeint ist damit die Rezeptur: „Wie muss ein Düngemittel sein, damit es in Regionen mit viel Regen optimal wirken kann – und wie in Regionen mit wenig Regen?“, erklärt Schmitz.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Poppendorf wurden zum Beispiel bereits Düngemittel entwickelt, die Kühe bessere Milch geben lassen. Wie das geht? „Ganz einfach: Unser Grünland-Dünger sorgt für besseres Gras, das bessere Gras wird zu besserer Milch.“ Aktuell beschäftigten sich die Fachleute bei Yara aber mit einer anderen Frage: Welche Form und welches Gewicht müssen die einzelnen, kleinen Düngemittel-Kügelchen haben, um auf den Feldern optimal verteilt zu werden? „Was fliegt besser – ein Golf- oder ein Tischtennis-Ball? Solche Fragen beschäftigten uns auch“, verrät Schmitz.