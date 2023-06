﻿ZDF-Doku über Aida Cruises sorgt für Aufsehen: Kritik und Reaktionen

Viele OZ-Leser finden die Vorwürfe von ehemaligen Mitarbeitern von Aida Cruises in dem ZDF-Film „Aida: Die Insider“ übertrieben. Die meisten Aspekte seien bereits bekannt.

Rostock. Die Vorwürfe, die sich gegen den Rostocker Kreuzfahrtanbieter Aida Cruises zuletzt im Rahmen einer ZDF-Sendung mit dem Titel „Aida: Die Insider“ richteten, haben teils zu Unverständnis und zu Diskussionen unter OZ-Lesern geführt. In der Sendung kritisieren ehemalige Mitarbeiter, die in dem Format nur maskiert in Erscheinung treten, die Reederei scharf. So heißt es, dass Passagiere zu viel zahlen müssten, Mitarbeiter nicht gerecht entlohnt würden und das grüne Image nur aufgesetzt sei.