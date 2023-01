﻿Zerstörer „USS Roosevelt“ macht Halt in Rostock: Darum patrouilliert die US-Navy jetzt verstärkt in der Ostsee

Bis Dienstag noch soll der US-Zerstörer „USS Roosevelt“ im Rostocker Überseehafen liegen. Dann nimmt das amerikanische Kriegsschiff wieder Kurs auf die offene Ostsee. Wieso die US-Navy Halt in der Hansestadt ist und was das imposante Schiff zu bieten hat. Mit Bildergalerie.

Rostock. Bereits aus der Ferne ist sie zu erkennen. Ihre Masten ragen weit in den Himmel hinein. Seit Samstagnachmittag schon zieht die USS Roosevelt in Rostock alle Blicke auf sich. Es ist der erste Besuch des US-Zerstörers in der Hansestadt. Zum Erstaunen einiger Passanten hat das imposante Kriegsschiff nicht im Marinestützpunkt Hohe Düne, sondern mitten im Überseehafen festgemacht. Grund ist das Ausmaß des metallischen Riesen.

Kommentar zum Thema: Besuch eines US-Zerstörers in Rostock – keine Provokation, sondern neue Realität

Mit einer Länge von 156 Metern und einem Tiefgang von 9,75 Metern könne der Zerstörer nur an ausgewählten Plätzen festmachen, wie Arlen Singer von der Deutschen Marine verrät. In Rostock gebe es davon nur wenige. „Gerne hätten wir unsere Verbündeten bei uns auf dem Gelände begrüßt, doch für solch große Schiffe ist unser Hafen nicht ausgelegt“, erklärt die Verbindungsoffizierin gegenüber der OZ.

US-Navy zeigt Präsenz in Rostock

Für die Amerikaner scheint der Überseehafen keine schlechte Alternative. Schließlich lautet ihre Mission: Präsenz zeigen. Seit Ende September gehört der Zerstörer daher zu einem speziellen Nato-Flottenverband, patrouilliert infolge des russischen Krieges gegen die Ukraine gemeinsam mit Verbündeten verstärkt im Ostseeraum.

Der Halt in der Hansestadt sei geplant gewesen, wie Captain Rose Rice von der US-Navy bestätigt. Es ist der einzige Hafen, dem der Zerstörer an der deutschen Küste einen Besuch abstattet. „Wir steuern einige unserer Verbündeten an, um die Freundschaft zwischen den Ländern zu stärken und unseren Zusammenhalt zu präsentieren“, verrät Rice.

USS Roosevelt ist größer als Rostocker Korvetten

Ziel der Visiten sei es, die Freundschaft zu Verbündeten und Partnern zu stärken. In Anbetracht der aktuellen Kriegsentwicklungen kann zudem davon ausgegangen werden, dass die Vereinigten Staaten ein Zeichen gegen Russland setzen wollen. Doch Sorgen, die Sicherheit an der deutschen Küste könnten gefährdet werden, bräuchten sich die Menschen nicht machen, wie Arlen Singer betont. „Im Gegenteil, die Anwesenheit der USS Roosevelt soll ein Gefühl der Sicherheit vermitteln.“

Mit den Korvetten der Deutschen Marine sei das amerikanische Kriegsschiff nicht zu vergleichen. Es sei länger und hätte einen deutlich größeren Tiefgang. „Das sind ganz unterschiedliche Schiffstypen, die verschieden eingesetzt werden“, meint Singer.

Leben in einem amerikanischen Kriegsschiff

Herzstück der USS Roosevelt ist das Aegis-Waffensystem, ein integriertes Radar- und Raketensystem – stets bereit für den Ernstfall. Außerdem verfügt das Schiff über ein Hubschrauberlandedeck und zwei eigene Helikopter. „Technisch ist das Schiff auf dem neusten Stand“, sagt Kyle H. Wagner von der US-Navy.

Damit es den 250 Soldaten an Bord auch an nichts fehle, sei das Schiff wie eine kleine Stadt aufgebaut. Zu finden gebe es darin alles, was für den Alltag von Nöten sei. In der Messe stehen stets leckere Speisen, Obst und Getränke bereit. Darüber hinaus gibt es einen kleinen Laden mit Hygieneartikeln und Kleidung sowie einen Friseur, Waschsalons und Bankautomaten. „Hier fehlt es den Männern und Frauen an nichts.“

Bis Dienstag soll die USS Roosevelt noch in Rostock bleiben. Dann verlässt das Schiff ihren Liegeplatz und sticht in See. Über die bevorstehende Reiseroute und geplante Manöver hält sich die Besatzung bedeckt. Wohl auch, um den genauen Standort des Schiffes nicht zu verraten.