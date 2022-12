Die Frage nach einem Motiv für eine grausame Bluttat in einem Einfamilienhaus in Rövershagen ist auch am fünften Tag eines Prozesses wegen dreifachen Mordes weiter unbeantwortet. (Archivfoto)

Das Verbrechen ist brutal, der Vorwurf ungeheuerlich. Ein Sohn soll seine Familie in Rövershagen ermordet haben. Der Angeklagte schweigt, das Rostocker Landgericht ist auf der Suche nach der Wahrheit. Was am fünften Verhandlungstag herauskam.

