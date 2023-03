﻿Nach zehn Jahren Wartezeit: Ziolkowskistraße in Rostock wird saniert – und voll gesperrt

Fast drei Millionen Euro investiert die Hansestadt Rostock in der Südstadt. Zunächst wird der Abschnitt zwischen Erich-Schlesinger- und Mendelejewstraße dicht gemacht. Warum die Anwohner so lange auf das Projekt warten mussten

Die Ziolkowskistraße in der Rostocker Südstadt wird wegen Bauarbeiten bis Mitte 2024 abschnittsweise voll gesperrt.

Rostock-Südstadt. Das Pflaster ist rau und rissig, zahlreiche Löcher lösen bei Autofahrern bereits seit Jahren Unmut aus. Die Ziolkowskistraße in der Rostocker Südstadt hat ihre besten Tage längst hinter sich. Nun soll sie in drei Abschnitten saniert werden. Seit Montag ist die Straße in dem dicht bebauten Viertel zwischen Erich-Schlesinger- und Mendelejewstraße voll gesperrt. Doch darauf haben die Anwohner lange gewartet.

„Wir freuen uns, dass es jetzt endlich so weit ist“, sagte Kristin Schröder (Linke), Vorsitzende des zuständigen Ortsbeirats am Dienstag beim offiziellen Spatenstich. Schon 2013 hatte die Rostocker Bürgerschaft den Weg zur Sanierung freigemacht, doch immer wieder war das Bauprojekt zugunsten anderer verschoben worden – auch weil der damalige Oberbürgermeister Roland Methling (parteilos) das Geld zusammenhalten wollte, um das dicke Minus in der Stadtkasse auszugleichen.

Netto-Markt in der Südstadt bleibt stets mit dem Auto erreichbar

Nun aber soll die Ziolkowskistraße in zunächst drei Bauabschnitten erneuert werden. Dabei würden immer wieder Einschränkungen auf die Anwohner zukommen, die Grundstücke aber jederzeit erreichbar sein, wie Heiko Tiburtius, Leiter des städtischen Tiefbauamts, sagte. Auch der Netto-Markt könne stets mit dem Auto erreicht werden.

Die Baumaßnahme sei ein Gemeinschaftsprojekt der Hansestadt und der örtlichen Versorger Nordwasser und Stadtwerke sowie mit einem Gesamtvolumen von fast drei Millionen Euro „eine ziemliche Hausnummer“, so Tiburtius.

Inbegriffen sei ein neuer Regenrückhaltestaukanal, wie Nordwasser-Projektleiter Andreas Kroos sagte. Mit Hilfe dessen könne das anfallende Regenwasser gezielt nach und nach in Richtung Warnow abgeleitet werden, damit bei Starkregen nicht die geballte Flut in die etwas tiefer liegende Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV) abfließe. Dort werde perspektivisch unter anderem am Ulmenmarkt ebenfalls ein solches Staubecken installiert.

Bauarbeiten in Ziolkowskistraße dauern zunächst bis Mitte 2024 an

Während der Bauphase wird die Ziolkowskistraße, die wie das umliegende Viertel Anfang der 1960er-Jahre entstanden ist, abschnittsweise voll gesperrt. Etwa bis November soll der nördliche Teil zwischen Erich-Schlesinger- und Mendelejewstraße erneuert werden. Dann folgt der Abschnitt zwischen Mendelejewstraße und Zufahrt zum Netto sowie im Anschluss der Bereich zwischen Netto-Markt und Kurt-Tucholsky-Straße. Insgesamt sollen die Bauarbeiten bis Mitte April 2024 andauern.

Danach soll die Ziolkowskistraße bis zur Majakowskistraße im Süden erneuert werden. Die Sanierung ist jedoch noch nicht Teil der aktuellen Maßnahme, die die Firma Groth & Co. umsetzen wird. Deren Mitarbeiter haben bereits mit den Vorbereitungen der Tiefbauarbeiten begonnen. Dabei müsse immer mit Unwägbarkeiten gerechnet werden, so Baustellenkoordinator Fabian Voll.

Einen symbolischen Spatenstich zur Sanierung der Ziolkowskistraße in der Rostocker Südstadt setzen Fabian Voll von der Baufirma Goth & Co., Ortsbeiratsmitglied Rainer Tredup (Linke), Bauleiterin Alice Krebs, Ortsbeiratsvorsitzende Kristin Schröder (Linke) und Bauamtsleiter Heiko Tiburtius (v. l.). © Quelle: Dietmar Lilienthal

Dazu gehören unter anderem Leitungen, die nicht dort liegen, wo sie auf Plänen eingezeichnet sind. Auch müsse damit gerechnet werden, dass Munition von Angriffen auf die Stadt während des Zweiten Weltkriegs im Boden liegen könnte. Erste Sondierungsarbeiten hätten bereits stattgefunden, so Voll.

Die Baupläne werden laut Amtsleiter Tiburtius am 23. März auf der Sitzung des Ortsbeirates Südstadt noch einmal für die Öffentlichkeit vorgestellt. Dann soll auch die geplante Sanierung eines Teils der Erich-Schlesinger-Straße Thema sein. Die Sitzung findet im Stadtamt Südstadt statt und beginnt um 18 Uhr.