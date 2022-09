﻿Zoff hinter den Kulissen? Festspiele MV entziehen Rostocker Firma Online-Ticketing

Schwerin. Sie sind eines der Vorzeigeunternehmen in MV. Die Festspiele MV arbeiten seit ihrer Gründung skandalfrei. Nun rumort es hinter den Kulissen. Der Grund: das Online-Ticketing. Also die Bestellung der Eintrittskarten via Internet. Rund zehn Jahre lang hatte das Rostocker Pressezentrum über mv-tickets.de betreut. Die Firma des Unternehmers René Geschke hatte das Portal für die Festspiele aufgebaut.

Im November 2021 hat Geschke per Video-Konferenz erfahren, dass der Vertrag gekündigt wird. Geschke: „Ich war total perplex. Vor allem, weil unser Vertrag bis November 2022 gültig ist.“ Die Festspiele haben das Ticketing ab 2022 an eine Firma aus Luzern in der Schweiz übergeben, müssen aber die laufende Saison an Geschke weiterzahlen: 150 000 Euro. Der Unternehmer sagt: „Das ist zum Fenster rausgeworfenes Geld. Zumal es keine Gründe gab, die Zusammenarbeit so abrupt zu beenden.“

Der Rostocker Unternehmer René Geschke ist enttäuscht, dass die Festspiele MV ihm so abrupt die Zusammenarbeit kündigten. © Quelle: Thorsten Czarkowski

Im August zogen die Festspiele MV zwar eine positive Halbzeitbilanz für die Saison 2022. Die Intendantin wertete es als positives Zeichen, dass bei den zahlreichen nicht ausverkauften Konzerten „so viele Menschen an den Tages- und Abendkassen kurzfristig Karten erwerben“. Doch mit 37 100 Besuchern lag die Klassikreihe unter den Vorjahren.

Das neue Online-Portal sei gerade für ältere Kunden verwirrend, sagt eine 53-jährige Festspielbesucherin. Sie selbst sei ausgestiegen, obwohl sie beruflich mit Computerarbeit zu tun habe. Und die älteren Fans, zum Teil treue Kunden, müssten sich plötzlich völlig neu registrieren. Einige hätten geglaubt, dass sie zu spät dran seien und das begehrte Konzert bereits ausverkauft sei, sagt die Rostockerin. Im OZ-Selbstversuch stellt sich das Ticketing-System jedoch als recht einfach dar. Man muss sich nur mit neuem Passwort, Code und Kundendaten einloggen. Dauer: keine zehn Minuten. Die Festspiele selbst haben laut Haselböck durchweg positive Rückmeldungen ihrer Kunden dazu erhalten.

Festspiel-Intendantin Ursula Haselböck sagt: „Wir haben durchweg positive Rückmeldungen zu dem neuen System erhalten.“ © Quelle: Dietmar Lilienthal

Die Festspiel-Intendantin sagt, der Grund für den Wechsel vom SAP-basierten System auf das neue System zum 1. April lag „im Umstieg auf eine umfassende Datenbank begründet, die webbasiert arbeitet – für uns, die wir viel unterwegs sind, ein unfassbarer Bonus“. Haselböck sagt: „Es handelt sich um eine Gesamtimplementierung einer neuen Datenbank, die neben dem Ticketing auch unser gesamtes CRM, die Darstellung der Homepage und die Planung des Festivals in einem System bündelt. Im Zuge dieser Umstellung haben wir uns Datenbanken präsentieren lassen und uns für 442Hz in der Schweiz entschieden, die renommierte Kunden, wie das Lucerne Festival, das Menuhin Festival in Gstaad oder das Chamber Orchestra of Europe, als Referenz hat.“

