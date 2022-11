﻿Ein Jahr Eisbären-Zwillinge Kaja und Skadi im Rostocker Zoo: Das ist ihr größter Fan

Gisela Hentschel kann sich an den Eisbären des Zoo Rostock einfach nicht sattsehen. Allein in diesem Jahr war sie 45 mal im Polarium zu Besuch, dabei wohnt sie 80 Kilometer entfernt. Was sie an den Tieren so fasziniert, wie sie das erste Jahr der Jungbären Kaja und Skadi erlebte und was sie den Zwillingen zum Geburtstag schenken will.

