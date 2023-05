﻿Zoo Rostock reagiert auf Peta-Kritik: Eisbär Fiete soll aus Budapester Zoo verlegt werden

Rostock. Nach den besorgniserregenden Aufnahmen von Peta zum Zustand des Rostocker Eisbären Fiete im Budapester Zoo hat nun Antje Angeli reagiert. Die Rostocker Zoodirektorin und Koordinatorin des Eisbärenschutzbuches versichert, dass Fiete keine gesundheitlichen Probleme habe. Zudem soll er den Budapester Zoo schon in Kürze verlassen.

Am 9. Mai hatte Peta ein Video veröffentlicht, das den ehemaligen Rostocker Eisbär Fiete in Ungarn zeigt: Er wandert auf und ab durch sein Gehege, wippt mit dem Kopf. Seine Hüft- und Schulterknochen sind deutlich unter dem dichten Fell zu sehen – der Eisbär erscheint abgemagert. Der Vorwurf: Der Eisbär sei nicht artgerecht untergebracht. Die Tierschützer wandten sich mit einem Brief an die Direktorin und baten sie, sich um Fietes Verlegung zu kümmern, hierauf erhielt Peta allerdings keine Antwort.

Rostocker Eisbär Fiete soll nur temporär in Budapest bleiben

Nun folgte doch noch eine Reaktion von Antje Angeli. Sie sagt: „Wir stehen sowohl mit den Kolleginnen und Kollegen des Budapester Zoos wie auch mit den Koordinatoren des Zuchtprogrammes für Eisbären in Kontakt“. Der Zoo sei akkreditiert, die Tiere werden regelmäßig veterinärmedizinisch untersucht. „Seitens des Europäischen Erhaltungszuchtprogramms (EEP) wurde uns mitgeteilt, dass die Unterbringung Fietes in Budapest als temporäre Lösung geplant war.“

Wo genau der Eisbär künftig untergebracht werden soll, sei noch nicht bekannt. Das werde üblicherweise erst kurz vor der Verlegung bekannt gegeben.

Peta klagt jedoch auch den Rostocker Zoo an: Denn laut der Organisation soll es nicht nur Fiete in Budapest schlecht gehen, auch im Zoo der Hansestadt sollen die Tiere auffälliges Verhalten zeigen. „Aus dem Rostocker Zoo erreichten uns bereits kurz nach Eröffnung des neuen und vermeintlich ‚modernen‘ Eisbärengeheges im ‚Polarium‘ 2018 Aufnahmen eines verhaltensgestörten Eisbären“, sagt Dr. Yvonne Würz, Fachreferentin für Zoo und Zirkus bei Peta.

So zeigt sich nicht artgerechte Haltung bei Eisbären

Und das sei nicht verwunderlich: „Verschiedenen Studien zufolge weisen mindestens 55 bis 77 Prozent der Eisbären in Zoohaltungen Verhaltensstörungen auf“, erklärt Würz. „In der Natur streifen die Tiere durch riesige Gebiete. In Zoo-Gefangenschaft erleben wir sie aufgrund der Beengtheit und der erzwungenen Inaktivität daher oft mit solchen Störungen.“

Zu solchen Störungen zählen auch Fietes Symptome: Das Auf- und Abgehen im Gehege, in der Wissenschaft auch „Pacing“ genannt, sowie das Hin- und Herschwenken des Kopfes und des Körpers. Das größte Problem an der Zoo-Haltung laut Würz: „Die Größe ihres Zoogeheges entspricht im Mittel nur etwa einem Millionstel ihres Reviers in der Natur.“ Die Anlagen seien auch oft zu reizarm, es gebe nicht genug Beschäftigung für die Eisbären. Doch: „Auch Beschäftigungsmaßnahmen können nur bedingt Abhilfe leisten. Eisbären müssen wandern können, um artgerecht zu leben“, so die Fachreferentin für Zoo- und Zirkus-Tiere.