Traurige Nachricht aus dem Zoo Rostock: Löwe Cibeji ist tot

Feuer auf Gelände von Biogasanlage in Redefin ausgebrochen – Ursache unklar

In Redefin (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ist in der Nacht zu Donnerstag ein Feuer an einer Biogasanlage ausgebrochen. Der Schaden wird bislang auf eine halbe Million Euro geschätzt. Eine Fördermaschine auf dem Gelände der Anlage fing Feuer.