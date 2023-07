Ferientipps

„Später will ich Tierpfleger werden“ – dieser Satz ist beim Schnupperkurs für Nachwuchspfleger im Zoo Rostock oft zu hören. Was Kinder bei dem Kurs erleben, welche Aktionen es außerdem gibt und was der ganze Spaß kostet – das hat sich die OZ mal angeschaut.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket