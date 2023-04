﻿Eine kleine Königin lebt nun unter den Orang-Utans im Rostocker Zoo

Das sechs Wochen alte Orang-Utan-Baby entwickelt sich prächtig unter der Fürsorge von „Helikopter-Mutter“ Cantik, wie die Tierpfleger scherzen. Nun ist auch der Name für den jüngsten Sprössling in der Menschenaffen-WG im Darwineum gefunden.

Rostock. Der ganze Trubel war Orang-Utan-Mama Cantik nicht ganz geheuer: Schüchtern kommt die elfjährige Menschenaffendame in die Tropenhalle im Darwineum des Rostocker Zoos gelaufen. Eng an ihre Brust geklammert: ihr sechs Wochen altes Baby. Aller Augen sind auf das jüngste Mitglied der Menschenaffen-WG gerichtet, das am 14. März geboren wurde. Nun ist das Orang-Utan-Mädchen auf den Namen Khaleesi getauft worden.