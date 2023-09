﻿Nur 2200 Euro brutto im Monat: Tierpfleger im Rostocker Zoo sollen mehr Geld bekommen

Kostenfrei bis 19:12 Uhr lesen

„Das Kittchen“

Einzigartige Unterkunft in MV: Mumpitz-Chefs übernehmen neues Knast-Hostel in Wismar

Schlafen in einem früheren Gefängnis – das soll ab Ostern 2024 in der ehemaligen Jugendarrestanstalt in der Wismarer Altstadt möglich sein. Passend ist der Name: „Das Kittchen“. Die Betreiber sind keine Unbekannten in der Region.