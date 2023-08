﻿Überraschende Wende: Brachte ein Tier das Pinguin-Weibchen Lotti im Rostocker Zoo um?

Rostock. Der mysteriöse Tod eines seltenen Pinguins beschäftigt den Rostocker Zoo, Landesbehörden und auch die Kriminalpolizei in der Hansestadt. Am Dienstagmorgen war der Humboldt-Pinguin Lotti blutüberströmt und tot in seinem Gehege aufgefunden worden.

Zunächst deutete alles auf ein Verbrechen von Menschenhand hin – auf Einbrecher, die nachts in den Zoo eingedrungen waren und das Tier gemeuchelt hatten. Eine Obduktion lenkte die Ermittler dann aber auf eine andere, eine tierische Fährte.

Tatort Rostocker Zoo: Am Nachmittag Kehrtwende bei Ermittlungen

Nach OZ-Informationen war das Tier am Morgen aufgefunden worden, der Zoo rief sofort die Polizei. Der Verdacht: Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter waren über Nacht in den Tiergarten eingedrungen, auch in das Gehege der gefährdeten Art. Dem Tier soll der Hals aufgeschlitzt worden sein.

Hier liegt der tote Pinguin im Rostocker Zoo auf dem Sandboden. © Quelle: Stefan Tretropp

Erste Berichte, wonach das Tier enthauptet wurde, konnte die Polizei nicht bestätigen: „Fakt ist aber, dass der Pinguin massive Verletzungen im Halsbereich aufwies. Diese haben zu seinem Tod geführt“, so Polizeisprecherin Dörte Lembke.

Die Kripo sicherte Spuren im Zoo. Am Nachmittag dann aber die Kehrtwende bei den Ermittlungen: Eine Obduktion des fünf Jahre alten Pinguin-Weibchens namens Lotti in den Laboren des Landesamtes für Landwirtschaft, Lebensmittelsicherheit und Fischerei MV brachte zum Vorschein, dass es sich bei den Wunden am Hals um „multiple Bissverletzungen“ handelte. Lembke: „Diese Ergebnisse lassen vermuten, dass der Pinguin durch ein anderes Tier verletzt worden sein könnte.“

Pinguin im Rostocker Zoo getötet: Fuchs, Marder oder Waschbär?

Im Rostocker Zoo leben derzeit 27 Pinguine. Zoodirektorin Antje Angeli reagierte betroffen auf die Nachricht vom Tod des Tieres: „Im Fall des zu Tode gekommenen Pinguins haben die besonderen Umstände des Auffindens uns dazu veranlasst, die Polizei hinzuzuziehen, da wir einen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz anfangs nicht ausschließen konnten.“

Nach der Obduktion geraten nun tierische Täter in Verdacht. Welches Tier zugebissen hat, konnte die Polizei am Abend noch nicht sagen. Eine Zoo-Sprecherin: „Große Teile unseres Zoos liegen in einem Wald. Hier sind natürlich auch wilde Tiere unterwegs.“ Füchse seien schon beobachtet worden, Marder oder auch Waschbären. Sie alle kommen als mögliche Angreifer von Lotti in Frage.

Die Gehege, in denen gefährliche Tiere wie etwa die Eisbären leben, sind speziell gesichert – auch gegen Eindringlinge von außen. Außen allerdings ist der Zoo nur mit einem „normalen“ Zaun geschützt. Das Gehege der Pinguine ist ebenfalls nur mit einem Zaun umgeben – nicht mal 1,50 Meter hoch.

