﻿Zu Besuch bei einem Medium in Rostock: OZ-Redakteurin wagt Experiment

Containerdorf für Flüchtlinge in Rostock: Wann die Stadt über die Pläne informieren will

Die Hansestadt bestätigt, was die OZ bereits vor zwei Wochen berichtete: Am Osthafen will Rostock ein neues Containerdorf für Flüchtlinge bauen. Auch eine Turnhalle in Gehlsdorf soll zur Notunterkunft werden. Was über die Pläne bereits bekannt ist und wie die Stadt die Anwohner informieren will.