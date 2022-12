﻿Zu hohe Energiepreise: Rostocker Unternehmen muss Mitarbeiter entlassen

Die hohen Energiepreise fordert ihren Tribut: Ein Rostocker Unternehmen hat bekannt gegeben, sich von einem Gutteil seiner Mitarbeiter trennen zu müssen. Der Firmensprecher erklärt, wieso es keine Alternative gab, obwohl die Nachricht für die Mitarbeiter gerade jetzt „extrem schmerzvoll“ ist.

Rostock. Erstmals gehen aufgrund der hohen Energiepreise Arbeitsplätze in Größenordnungen in Rostock verloren: Der Ver- und Entsorgungsriese Veolia (28,5 Milliarden Euro Umsatz, Hauptsitz in Paris) trennt sich von einem Gutteil seiner rund 50 Mitarbeiter im Flaschenrecyclingwerk am Osthafen. „Der Betrieb wird seine Produktionskapazitäten ab Jahresbeginn 2023 reduzieren müssen“, bestätigte Unternehmenssprecher Andreas Montag der OZ.