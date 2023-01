﻿Ohne Zucker leben: Dieses Rostocker Paar zieht es durch und fühlt sich so gut wie noch nie

Fassungslosigkeit an der HMT

Unfall in Malchin: Trauer um tote Rostocker Studentin Friederike S. an HMT

Der erste Tag nach den Winterferien war an der Hochschule für Musik und Theater in Rostock auch der erste Tag ohne Gesangsschülerin Friederike S.. Die 23-Jährige wurde am ersten Weihnachtsfeiertag bei einem Verkehrsunfall getötet. Wie die Hochschule nun trauert