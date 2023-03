﻿Züchterin aus MV über Wolfsattacken: „Ich konnte nächtelang nicht schlafen“

Susanne Petersen mit ihren zwei Pyrenäenberghunden „Eisbär“ (3) und „Arthur“ (1, dunkle Ohren) auf der Schafweide Am Löschteich in Qualitz (Landkreis Rostock). Hütehund „Eisbär“ kämpfte kürzlich erfolgreich mit einem Wolf und schützte so seine Schafherde.

Qualitz. Wenn Susanne Petersen draußen bei ihren Tieren steht, strahlt sie bis über beide Ohren. Es wirkt, als würde sie alles um sich herum vergessen. Doch der Schein trügt: Im Inneren plagen die Chefin der Schäferei Weideland Qualitz (Landkreis Rostock) große Sorgen. Grund dafür sind die wachsende Wolfspopulation und die damit einhergehend steigende Zahl an Vorfällen mit gerissenen Tieren in Mecklenburg-Vorpommern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist gerade wenige Jahre her, dass die 62-Jährige selbst einen ihrer geliebten Zuchtböcke verloren hat. Den Tag werde sie so schnell nicht wieder aus ihrer Erinnerung streichen können. Regungslos und Blut überströmt fand sie das Tier auf einer Koppel liegen, am Körper deutliche Biss- und Kampfspuren zu sehen. „Es war ein grauenhafter Anblick, ich konnte nächtelang nicht schlafen. Mir war sofort klar, was geschehen sein muss.“

Wolfsattacken in MV: Herdenschutzhunde sollen Schutz bieten

Eine Laboruntersuchung lieferte wenig später die Bestätigung: Ein Wolf hatte das Tier getötet. „Das war ein großer Schock für uns alle. Bis dahin hatten wir nicht mit einem solchen Angriff gerechnet“, gesteht Petersen. Um ihre 400 Muttertiere samt Nachzucht vor weiteren möglichen Wolfsattacken zu schützen, beschloss sie, unverzüglich weitere Sicherheitsmaßnahmen zu ergreifen. Sie ließ die Zäune verstärken. „Doch auch das hat nicht so viel gebracht“, berichtet die gelernte Tiermedizinerin mit ernster Miene.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als dann zwei weitere ihrer Tiere einem Wolf zum Opfer fielen, reichte es ihr und Petersen legte sich Herdenschutzhunde zu. Seit dem Sommer 2021 halten sie auf dem Hof Stellung – immer zu zweit. „So erscheint es mir am sinnvollsten. Auf diese Weise kann einer immer bei den Tieren bleiben und der andere hält außerhalb Wache.“ Das klappe aktuell gut.

Lesen Sie auch

Einen weiteren Vorfall habe es dennoch gegeben. Er ist gerade einmal wenige Monate her. Getötet wurde dabei allerdings kein Tier, die Herde blieb unversehrt. „Einer unserer Hunde – ‚Eisbär‘ – hat den Wolf abgewehrt“, so Petersen. „Leider wurde er bei dem Kampf leicht verletzt.“ Die Sorgen reißen also nicht ab.

Herdenschutz in MV stellt Züchter vor große Herausforderungen

Die Schäfereichefin und Vorsitzende des Landesschaf- und Ziegenzuchtverbands weiß: Wie ihr gehe es aktuell vielen Züchtern in Mecklenburg-Vorpommern. „Immer mehr Kollegen denken bereits ans Aufgeben, einige haben es bereits getan.“ Die Herausforderungen seien zu groß. „Mit Ausgleichszahlungen für die Verluste ist uns da nur geringfügig geholfen“, betont die 62-Jährige. Zwar könnten damit die entstandenen finanziellen Schäden ausgeglichen werden, die psychische Belastung werde auf diese Weise aber nicht gemindert.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Denn Herdenschutz kostet nicht nur viel Geld, sondern auch Arbeitszeit. „Und die müssen wir dann neben unseren eigentlichen Aufgaben aufbringen“, so Petersen. Eine Pauschallösung für sämtliche Betriebe gebe es nicht. In jedem Fall müsse eine individuelle Lösung für die Umsetzung des Herdenschutzes gefunden werden. „Der Aufwand ist enorm und bietet dabei nicht einmal einen hundertprozentigen Schutz.“

Züchter wollen das Politik in MV bei einzelnen Wölfen reagiert

Sie wünscht sich daher ein härteres Durchgreifen seitens der Politik, darunter ein vereinfachtes Verfahren bei Anträgen auf Entnahme von übergriffigen Wölfen. „Ich verstehe, dass sich viele Menschen mit diesem Thema schwertun, schließlich sind das tolle Tiere, die will man nicht einfach töten“, meint die Qualitzerin. Aber darum gehe es ihr und anderen Züchtern auch nicht, wie sie betont.

Ziel sei es nicht, die gesamte Population einzudämmen, sondern in Einzelfällen entsprechend zu reagieren. „Wenn ein Wolf sich danebenbenimmt, muss es Konsequenzen geben“, sagt Petersen bestimmt. Anschließend gibt sie zu bedenken: „Bleiben die Sorgen und Bedürfnisse der ohnehin schon stark belasteten Betriebe unbeachtet, hat die Nutztierzucht im Land keine Zukunft mehr. Sie wird nach und nach aussterben.“