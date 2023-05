﻿Zug-Reise an die Ostsee: Besondere Bahnen fahren nach Rostock und Rügen

Rostock. De Lütt Kaffeebrenner im Klützer Winkel, der Molli in Bad Doberan, der Rasende Roland auf Rügen: Wer auf historische Züge abfährt, ist in MV richtig. Noch mehr Nostalgie rollt diesen Sommer an.

Das Deutsche-Bahn-Museum Koblenz will einen Museums-InterCity der Baureihe 103 an die Ostseeküste schicken. Geplant sind Tagesausflüge am 17. Juni von Hamburg nach Rostock und Warnemünde und am 5. August von Göttingen nach Bergen und Binz auf Rügen. Während die Elektrolok die Waggons von A nach B befördert, sollen es sich Passagiere im Barwagen gut gehen lassen.

Wer mitfahren möchte, kann online auf www.nostalgiezugreisen.de Sitzplätze buchen. Das 49-Euro-Ticket gilt nämlich nicht. Eine Fahrt in der 2. Klasse kostet für Erwachsene 99 Euro, in der 1. Klasse ist es 20 Euro teurer. Immerhin: Der Erlös der Sonderfahrten soll den historischen Fahrzeugen des Koblenzer Museums zugutekommen.