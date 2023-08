Im Zug von Tessin nach Rostock: 21-Jährige von betrunkenem Mann sexuell belästigt

Mehr Erzieher benötigt

MV verbessert Betreuungsschlüssel in Kitas

Nach jahrelanger Kritik an der Größe der Kita-Gruppen soll in MV das Betreuungsverhältnis leicht verbessert werden. Wie Bildungsministerin Simone Oldenburg (Linke) mitteilte, wird das Erzieher-Kind-Verhältnis in den Gruppen mit Kindern ab drei Jahren von 1 zu 15 auf 1 zu 14 verringert.