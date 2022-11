﻿Zukunftsforscher Stefan Carsten zu Smart City: „Rostock verfolgt richtigen Ansatz“

Rostock. Was es bedeutet, eine Smart City zu sein, weiß Dr. Stefan Carsten. Er hat Geografie, Betriebswirtschaftslehre und Kartografie in Berlin und Waterloo (Kanada) studiert und promovierte mit dem Thema „Zukunftsfähiges Handeln in Stadtregionen“. Seit 2021 ist er Mitglied des Expertenbeirats des Bundesverkehrsministeriums zur ÖPNV-Strategie 2030+. Im Interview mit der OSTSEE-ZEITUNG erklärt er, wie der Verkehr der Zukunft in Rostock aussehen sollte, wo die Hansestadt bereits auf einem guten Weg ist und wo es noch Handlungsbedarf gibt.

Ist Rostock auf dem richtigen Weg zu einer Smart City? Was sieht schon gut aus? Was muss dringend noch passieren?

Dr. Stefan Carsten: Rostock hat einen integrierten Ansatz für die Zukunft der Stadt entwickelt. Dieser Ansatz versteht Smart City als Strategiekonzept, das viele Teilstrategien integrieren muss. Dieser Ansatz ist genau richtig. Es ist wichtig für eine Stadt, zu verstehen, dass die technologische Komponente immer nur ein Werkzeug auf dem Weg in die Zukunft sein darf. Viel wichtiger ist die Frage: Wie wollen wir in Zukunft leben, arbeiten, mobil sein? Bei der Umsetzung – und hier liegen sicherlich noch die meisten Herausforderungen – können Technologien an der einen oder anderen Stelle helfen. Vor diesem Hintergrund ist es jetzt entscheidend, welche konkreten Schritte Rostock umsetzt, um die Stadt attraktiv für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für Wirtschaft zu entwickeln. Dies sollte ab sofort der wichtigste Aspekt für die Stadtentwicklung sein.

Sollte eine Stadt wie Rostock den Autoverkehr komplett aus seiner Innenstadt verbannen?

Nein. Allerdings ist die Neuaufteilung des öffentlichen Raumes von größter Wichtigkeit. Es ist wirtschaftlich, sozial und ökologisch höchst ineffizient, dass der größte Anteil des öffentlichen Raumes für das Auto zur Verfügung steht: parkend, stehend oder fahrend. Wenn Rostock wirtschaftlich attraktiv werden und eine hohe Lebensqualität besitzen will, dann muss aus zwei Spuren für Autos eine Spur werden. Dann müssen öffentliche Parkplätze massiv zurückgebaut werden. Dies allein wird die wirtschaftliche Attraktivität massiv verbessern. Dies passiert im Übrigen gerade überall in Europa. Rostock muss sich also beeilen, wenn es nicht abgehängt werden will.

Muss sich die Wirtschaft also keine Sorgen machen, dass sich ein autofreies Zentrum zu ihren Ungunsten ausgeht?

Selbst wenn einzelne Straßen autofrei sind, erhöht das den Umsatz im Einzelhandel. Dies haben zahlreiche Studien gezeigt. Die Rostocker Bürgerinnen und Bürger und der Einzelhandel müssen sich also keine Sorgen machen.

Mehr als 50 000 Menschen fahren täglich zum Arbeiten nach Rostock ein und aus. Wie können Pendler dazu angehalten werden, künftig das Auto stehen zu lassen?

Der ÖPNV muss sich weiterentwickeln, zum Beispiel mit bedarfsgerechten Rufbus-Systemen, die eben nicht einmal morgens und einmal abends fahren, sondern dann an der Haltestelle bereitstehen, wenn ich sie anrufe oder buche. Diese Systeme kosten die Fahrgäste genau eine normale Fahrkarte. Die lokalen Akteure können auch darüber nachdenken, dass Mobilitäts-Flatrates angeboten werden. Dies fordern immer mehr junge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Also nicht der Parkplatz vor dem Unternehmen beseitigt den Fachkräftemangel, sondern das Mobilitätsangebot. Natürlich müssen sich Park+Ride-Flächen weiterentwickeln und zu gemischten, differenzierten Angeboten werden. Also nicht nur Parkplatz, sondern auch Mobilitätsstation, Ladestation, Einkaufsmöglichkeit und vielleicht sogar ein Co-Working-Space.

Braucht Rostock trotz Absage der Bundesgartenschau eine Brücke für Fußgänger und Radfahrer über die Warnow?

Unbedingt. Die Förderung von Fahrrad-Infrastrukturen ist ein riesiger Wachstumsimpuls, der endlich wieder Nachbarschaften verbindet. Hier ist es unbedingt wichtig, nicht auf die Planerinnen und Planer zu hören, denn die tatsächliche Zahl der Radfahrer, die diese Brücke nutzen werden, ist in der Regel um ein Vielfaches höher als das, was vorher ausgerechnet wurde.