﻿Zum „Tag des offenen Denkmals“: Erstmals Einblicke in Rostocks Hochzeitskran möglich

Rostock. Zum „Tag des offenen Denkmals“ können sich Besucher erstmals ein Bild davon verschaffen, was aus dem alten Hellingkran auf dem Gelände der ehemaligen Neptun Werft in Rostock geworden ist. Am 10. September wird das technische Denkmal nach langer Bauzeit für die Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Das Besondere: Auch Hochzeiten werden in der Kabine in 30 Metern Höhe künftig möglich sein.

Die sollen laut Aussage des Bauherren ab 2024 mit auf die Liste der zu vergebenden Termine des Rostocker Standesamts aufgenommen werden, wie Roland Methling, Vorsitzender des Fördervereins „Tradition Ostseeschiffahrt“, sagte. Bekannt gegeben werden diese jährlich zum 1. September.

Etwa 1,5 Millionen Euro Baukosten für Rostocker Hochzeitskran

Rostocks ehemaliger Oberbürgermeister wirkte maßgeblich an der Verwirklichung des Projekts Hochzeitskran mit. „Es wird ein Raum für Veranstaltungen aller Art, auch Hochzeiten werden möglich sein“, so Methling am Dienstag, 22. August, auf dem Gelände in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt (KTV).

Finanziert hat sein Verein etwa die Hälfte der Baukosten in Höhe von insgesamt 1,5 Millionen Euro. 800 000 Euro stammen aus Fördermitteln der Europäischen Union. Ursprünglich sollte der Kran bereits 2020 fertig werden, nur „Corona hat uns einen Strich durch die Rechnung gemacht“, so Methling.

Zudem hätten bautechnische Herausforderungen es schwierig gemacht, die Fristen einzuhalten. „Es ist eben ein ungewöhnliches Bauvorhaben, aus einem ehemaligen Maschinenraum einen schönen Ort zum Heiraten zu machen“, sagte der Diplomingenieur.

Zuletzt war die Eröffnung zur 32. Hanse Sail geplant, die Methling seinerzeit aus der Taufe gehoben hatte. Doch auch der Termin konnte nicht gehalten werden. Nun aber fehlt nicht mehr viel zum Glück. Die Küche funktioniere bereits einwandfrei, bald sei auch das Schlafzimmer für die Hochzeitsnacht fertig.

Etwa 300 Euro Kosten für Miete des Krans als Partyraum

Etwa 300 Euro soll es kosten, den Kran für eine Veranstaltung am Abend zu mieten, die Kabine ist für maximal 30 Personen ausgelegt. „Für den 10. September rechnen wir selbstverständlich mit langen Schlangen vor dem Eingang“, sagte Methling. Doch das Warten lohne sich allemal.

Der Hellingkran wurde 1976 als einer von zwei Kränen gebaut und auf der Neptun Werft für den Schiffbau eingesetzt. Nach der Wende wurde der Schiffbau eingestellt, weshalb das Gelände ab 1991 verkam. Durch Wirken des Fördervereins „Tradition Ostseeschiffahrt“ wurde der Kran vor der Verschrottung verschont.

