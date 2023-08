﻿„Zurück zum Single-Glück“: Rostocker arbeitet nach gescheiterten Beziehungen als Trennungscoach

Rostock. Trennung ist sein Thema – und sein Job. Seit sechs Jahren beschäftigt sich der Rostocker Jan Frieberg mit gescheiterten Beziehungen. Der Trennungscoach, wie er sich nennt, schöpft dabei auch aus persönlichen Erfahrungen. Drei Partnerschaften haben ihn geprägt und ihm im wahrsten Sinne zu seinem neuen Job verholfen. Der 44-Jährige gründete im vergangenen Jahr das Projekt „Laurian Brandes – Der Trennungscoach“. Parallel schrieb er den Trennungsratgeber „Trenn dich glücklich“. Die erste Auflage hat 5000 Exemplare. Frieberg verkauft sie hauptsächlich auf seinen Lesungen.

Eigentlich ist der Rostocker Politikwissenschaftler und Soziologe und arbeitet in der Musikbranche. Doch in der Corona-Pandemie brachen seine Einnahmen deutlich ein und er orientierte sich um. „Das Projekt war nicht geplant, aber ich wusste, dass etwas Neues kommen wird“, sagt er heute.

Nach einem zweistündigen Telefongespräch mit einem guten Freund, der sich gerade in einer Trennung befand, kam die zündende Idee. Warum nicht mit Paarberatung Geld verdienen? Heute nimmt er dafür 150 Euro in der Stunde. Sein Beratungsangebot komme bei unglücklichen Männern wie Frauen etwa gleich gut an, wie er sagt.

Trennungscoach – keine zertifizierte Berufsbezeichnung

Der Vater von zwei Söhnen absolvierte eine anderthalbjährige Ausbildung zum psychologischen Berater. Er hat sich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, viel darüber gelesen, Podcasts gehört. Der Grund: „Bis zu dem Zeitpunkt habe ich nicht verstanden, warum sich Frauen so verhalten, wie sie es tun“, so Frieberg. Immer wieder versuchte er, seine gescheiterten Liebesbeziehungen noch zu kitten. Wollte wieder glücklich sein wie am Anfang. „Ich habe ein Retter-Syndrom“, sagt Frieberg, der bereits rund 150 Menschen beraten hat – und „zurück zum Single-Glück“ geführt hat.

Anfangs wollte er Paartherapeut werden. Doch er merkte in der Ausbildung schnell, dass er tiefergehen wollte. Frieberg alias Laurian Brandes meint: „Paartherapeuten sollten viel offener und ehrlicher mit ihren Klienten kommunizieren.“ Er könne sich sehr gut in andere Menschen hineinfühlen, sei aber direkt und ehrlich in den Gesprächen. Deshalb entschied er sich, Trennungscoach zu werden. Er sei ein schonungsloser Analyst und Aufrüttler. „Ich bin quasi wie ein Bankberater, der alle Papiere auf den Tisch bekommt und dann seine Meinung kundtut.“

Trennungscoach aus Rostock: Online-Coaching möglich

Er bietet Online-Coachings an und gibt auf seinem Instagram-Profil in kurzen Videos Denkanstöße, wie man sich aus einer unglücklichen Beziehung befreien kann.

Zwar hat der gebürtige Mecklenburger vieles in seinen Beziehungen erlebt, verheiratet war er jedoch nicht – und will nun andere Personen davor schützen, die gleichen Fehler zu begehen. Seit fünf Jahren ist Frieberg Single. „Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich möchte keinen Terror mehr in meinem Leben.“ Das bedeute aber nicht, dass er nicht an die Liebe glaube. Es gebe sie noch, die Happy Ends, „so wie bei den Märchen der Gebrüder Grimm“, sagt er.

In seinen Beratungen will er Verhaltensmuster aufzeigen. Denn auch Trennungen liefen oft nach bestimmten Mustern ab. Es gebe ein Baukastensystem dafür – und er zeigt seinen Klienten, welche Bausteine wann und in welchen Situationen angewendet werden können. Das Coaching wird nicht von der Krankenkasse übernommen. Es sei ausschließlich eine Privatleistung, so der psychologische Berater.

Tipps vom Experten, wie man sich glücklich trennt

Um nach einer gescheiterten Beziehung wieder unbeschwert durch das Leben gehen zu können, sollte man seinem Ex-Partner mit Wertschätzung gegenübertreten, sein eigenes Ego zurückschrauben und Abstand wahren, rät Frieberg. Dazu gehöre auch, keine Storys oder Beiträge in den sozialen Medien mehr vom Ex anschauen. Man sollte sich selbst etwas Gutes tun, mit Freunden ausgehen, verreisen, sich einem Hobby widmen. Und: ehrlich und realistisch sein. „Man sollte sich die schlechten Seiten der Beziehung vor Augen halten und nicht die guten – sonst hätte man sich nicht getrennt“, betont der Coach.

Pläne: Mit Projekt auf Tour gehen

Frieberg hat große Pläne: Er will mit seinem Projekt „Laurian Brandes – Der Trennungscoach“ in den kommenden Jahren Hallen und Arenen füllen, „ähnlich wie der Hundecoach Martin Rütter, mit Witz, Charme, Musik und Ernsthaftigkeit“, sagt er selbstbewusst. Eine Lesetour durch Mecklenburg-Vorpommern hat er bereits gestartet. Zuletzt trat Frieberg in einem Grevesmühlener Café auf und las vor 25 Teilnehmern, überwiegend Frauen.

