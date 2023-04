﻿Zuwachs für den Rostocker Zoo: Neue Erdmännchen eingezogen

Kostenfrei bis 15:56 Uhr lesen

Das Osterwochenende im Klützer Winkel

Ostermarkt in Boltenhagen, Kaffeebrenner in Klütz – so schön war das erste warme Wochenende

Das Osterwochenende lockte zahlreiche Tagesgäste und Urlauber in den Klützer Winkel. Der Ostermarkt in Boltenhagen war sehr gut besucht, auch die Saisoneröffnung des Kaffeebrenners war ein Höhepunkt im Veranstaltungskalender. In der Bildergalerie zeigt unser Fotograf Helmut Strauss, was dort überall los war.