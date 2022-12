﻿Mädchen im Rostocker Ikea-Markt schwer verletzt: „Wie man mit uns umgegangen ist, war einfach schlimm“

Mehr als zwei Jahre ist es her, dass die kleine Charlotte in der Rostocker Ikea-Filiale einen Unfall erlitten hat. Die Eltern zogen gegen das Möbelhaus vor Gericht und forderten Schmerzensgeld. Wie es dem heute vierjährigen Mädchen geht und welchen Ausgang das Verfahren genommen hat.

Rostock. Ausgelassen tollt Charlotte in ihrem Kinderzimmer umher. Mama Christine Waubke schaut ihr gerne dabei zu. Noch vor zwei Jahren ist daran nicht zu denken gewesen. Bei einem Besuch in der Rostocker Ikea-Filiale verletzte sich die heute Vierjährige schwer. Ein Paravent in unmittelbarer Nähe zum Ausgang kippte auf sie – so schilderte es die Mutter damals gegenüber der OZ.