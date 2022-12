﻿Zweiter Adventsbalkon in Rostock: „Jedes Jahr wieder eine Freude“

Eindrücke vom Adventsbalkon in der Rostocker KTV am 5. Dezember 2022

Rostock. Kein Durchkommen mehr kurz vor 18 Uhr auf dem Fußweg in der Leonardstraße Ecke Barnstorfer Weg in Rostock: Zum zweiten Mal in diesem Jahr haben sich am Montagabend wieder etwa 200 Rostocker nahe des Brincks in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt versammelt, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen – und das trotz des nasskalten Wetters. Der Adventsbalkon ist einfach Tradition in der Vorweihnachtszeit.

Der Schneeregen und die Temperaturen um den Gefrierpunkt taten der Stimmung keinen Abbruch. „Es ist doch trotzdem heimelig, hier mit den anderen zusammenzustehen. Das ist einfach schön“, sagte eine der Spontan-Sängerinnen bei OZ live.

Begleitet wurde der riesige Singgemeinschaft von Benjamin Saupe am Klavier. © Quelle: Bert Scharffenberg

Mit Kerzen, Glühwein und Liedtexten ausgestattet stimmte sie gemeinsam mit den anderen Passanten und dem Chor der Heilig-Geist-Gemeinde unter anderem „Macht hoch die Tür, das Tor macht weit“, „Alle Jahre wieder“ und „Tochter Zion“ an. Begleitet wurde der riesige Singgemeinschaft von Benjamin Saupe am Klavier.

Adventsbalkon in Rostock seit 2018 Tradition

Seit 2018 ist der Adventsbalkon fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit in Rostock. Was als Geheimtipp begann, ist mittlerweile zu einem Treff von hunderten Menschen geworden. An vier Montagen im Advent stellt die Hausgemeinschaft der Leonardstraße 21a/22 ihre Balkone für verschiedene Chöre zur Verfügung.

Und die sind in diesem Jahr wieder festlich geschmückt: Die Häuserfassade erinnert an einen riesigen Adventskalender, leuchtende Zahlen hängen in den Fenstern oder an den Balkonen, auf denen die Chormitglieder der Heilig-Geist-Gemeinde an diesem Montag den Takt vorgeben. Wer von den Rostockern ein Lied nicht kennt, lauscht einfach den anderen. „Es ist jedes Jahr wieder eine Freude“, sagte eine der Rostockerinnen vor Ort, die bereits seit drei Jahren immer wieder zum Adventsbalkon kommt.

Traditionell wurde das 20-minütige Konzert mit dem Weihnachtsklassiker „Sind die Lichter angezündet“ beendet. Nächste Woche singt dann der Opernchor des Volkstheaters und der Chor der Singakademie unter der Leitung von Frank Flacke auf den Balkonen mit den Rostockern.