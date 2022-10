Das Rostocker Abendgymnasiumkann seit 1992 auf über 1300 Absolventen zurückblicken. Am Mittwoch gab es anlässlich des Jubiläums eine Feierstunde.

Steintor-Vorstadt. 30 Jahre Abendgymnasium Rostock – das war Anlass der Feierstunde am Mittwoch. Ihren Sitz hat das Abendgymnasium Rostock im Gebäude des Innerstädtischen Gymnasiums am Goetheplatz. So war die Aula des Schulgebäudes ein würdiger Ort für die kleine Festveranstaltung.

Schulleiterin Dr. Ulrike Wasser begrüßte die Anwesenden, zu Gast waren unter anderem Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn und Schulrätin Maria Fretwurst. In der Aula anwesend waren nicht nur Studierende des Abendgymnasiums, auch viele ehemalige und jetzige Lehrkräfte. Gewürdigt wurde allgemein die besondere Rolle des Abendgymnasiums als Chance für den 2. Bildungsweg. Ein kleines Kulturprogramm sowie ein Film zur Geschichte der Bildungseinrichtung rundeten die Feierstunde ab.